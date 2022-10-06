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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/hollandada-enflasyon-eylulde-59-yilin-zirvesinde-1062013215.html
Hollanda'da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesinde
Hollanda'da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesinde
Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14.5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:50+0300
2022-10-06T09:53+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
enerji
enflasyon
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14.5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221004/hollandada-gida-fiyatlarindaki-artis-sebebiyle-ilkokullarda-ucretsiz-kahvalti-dagitilacak-1061963890.html
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hollanda, enerji, enflasyon
hollanda, enerji, enflasyon

Hollanda'da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesinde

09:50 06.10.2022 (güncellendi: 09:53 06.10.2022)
© AFP 2022 / RAMON VAN FLYMENHollanda- Alışveriş
Hollanda- Alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / RAMON VAN FLYMEN
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Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14.5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14.5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.
Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.
Hollanda'da gıda fiyatlarındaki artış sebebiyle çocukların okula aç gelmelerini engellemek için gelir düzeyi düşük mahallelerdeki 500 ilkokulda ücretsiz kahvaltı dağıtımına başlanacağı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
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