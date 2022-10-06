https://sputniknews.com.tr/20221006/hollandada-enflasyon-eylulde-59-yilin-zirvesinde-1062013215.html
Hollanda'da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesinde
Hollanda'da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesinde
Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14.5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:50+0300
2022-10-06T09:50+0300
2022-10-06T09:53+0300
avrupa'da enerji krizi
hollanda
enerji
enflasyon
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Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14.5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.
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hollanda, enerji, enflasyon
hollanda, enerji, enflasyon
Hollanda'da enflasyon eylülde 59 yılın zirvesinde
09:50 06.10.2022 (güncellendi: 09:53 06.10.2022) Abone ol
Hollanda'da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14.5 ile 1963'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14.5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.
Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.