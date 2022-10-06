https://sputniknews.com.tr/20221006/hdp-diyarbakir-il-binasi-muhurlendi-1062007931.html
HDP Diyarbakır İl Binası mühürlendi
HDP Diyarbakır İl Binası mühürlendi
Diyarbakır'da HDP il binası bazı katlarının kaçak olduğunun tespit edilmesi gerekçesiyle Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T01:00+0300
2022-10-06T01:00+0300
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HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.Bağlar Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Binası'nda denetim yaptı.Binada projeye aykırı eklentiler yapıldığı, 1 katının kaçak ve 2 kapısının projeye aykırı olduğu gerekçesiyle, binanın kapalı olan kepengine belediyenin yapı kontrol amirliği tarafından mühür vurularak, kararın gerekçesi asıldı.Binanın sahibi olan R.B. adına tutulan tutanakta, 30 gün süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı belirtildi.Bağlar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şikayet üzerine belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olarak inşa edildiği tespit edilerek imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmış olup bina mühürlenmiştir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20191009/diyarbakirda-hdp-il-binasi-onundeki-anneler-parti-binasina-girmek-istedi-1040353546.html
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HDP Diyarbakır İl Binası mühürlendi
01:00 06.10.2022 (güncellendi: 01:02 06.10.2022) Abone ol
Diyarbakır'da HDP il binası bazı katlarının kaçak olduğunun tespit edilmesi gerekçesiyle Bağlar Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası, kaçak yapılaşma gerekçesiyle belediye ekiplerince mühürlendi.
Bağlar Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Binası'nda denetim yaptı.
Binada projeye aykırı eklentiler yapıldığı, 1 katının kaçak ve 2 kapısının projeye aykırı olduğu gerekçesiyle, binanın kapalı olan kepengine belediyenin yapı kontrol amirliği tarafından mühür vurularak, kararın gerekçesi asıldı.
Binanın sahibi olan R.B. adına tutulan tutanakta, 30 gün süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde yasal işlem başlatılacağı belirtildi.
Bağlar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Şikayet üzerine belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ilgili binada bir katın kaçak ve iki kapının da projeye aykırı olarak inşa edildiği tespit edilerek imar kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde yasal işlem uygulanmış olup bina mühürlenmiştir” denildi.