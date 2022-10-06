https://sputniknews.com.tr/20221006/haluk-levent-kurucesmede-verdigim-konserin-geliri-ceylaya-ulasti-1062033818.html

Haluk Levent: Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı

Haluk Levent: Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı

Haluk Levent, Kuruçeşme’de verdiği konserin kendi payına düşen gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı Ceyla’ya ulaştığını açıkladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T18:22+0300

2022-10-06T18:22+0300

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haluk levent

türkiye

onur şener

kız çocuğu

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Sanatçı Haluk Levent, 3 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kuruçeşme’deki konserindeki gelirini Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen Onur Şener'in küçük kızının tüm eğitim masraflarının karşılanması için vereceğini açıkladı.Levent, bugünkü paylaşımında ise konserden elde edilen gelirin Onur Şener'in kızına ulaştığı bilgisini verdi.Haluk Levent yaptığı şunları ifade etti:

türkiye

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haluk levent, onur şener, kız çocuğu