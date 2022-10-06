Haluk Levent: Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı
18:22 06.10.2022 (güncellendi: 18:24 06.10.2022)
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948Haluk Levent
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948
Haluk Levent, Kuruçeşme’de verdiği konserin kendi payına düşen gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı Ceyla’ya ulaştığını açıkladı.
Sanatçı Haluk Levent, 3 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kuruçeşme’deki konserindeki gelirini Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen Onur Şener'in küçük kızının tüm eğitim masraflarının karşılanması için vereceğini açıkladı.
Levent, bugünkü paylaşımında ise konserden elde edilen gelirin Onur Şener'in kızına ulaştığı bilgisini verdi.
Haluk Levent yaptığı şunları ifade etti:
"Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı. Şimdi eğitim desteğine devam. Dj Mahmut Orhan hafta sonu yapılacak ODTÜ Vişnelik’teki performansının gelirini bağışladı ve yine Haluk Alpaydin kardeşim 50 bin TL lik eğitim desteğinde bulundu."
Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı.— Haluk Levent (@haluklevent) October 6, 2022
Şimdi eğitim desteğine devam.
Dj @Mahmutorhann hafta sonu yapılacak ODTÜ Vişnelik’teki performansının gelirini bağışladı.
Ve yine @halukalpaydin kardeşim 50 bin TL lik eğitim desteğinde bulundu🙏#Onursener