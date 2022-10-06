Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221006/haluk-levent-kurucesmede-verdigim-konserin-geliri-ceylaya-ulasti-1062033818.html
Haluk Levent: Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı
Haluk Levent: Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı
Haluk Levent, Kuruçeşme’de verdiği konserin kendi payına düşen gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı Ceyla’ya ulaştığını açıkladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T18:22+0300
2022-10-06T18:24+0300
haluk levent
türkiye
onur şener
kız çocuğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520081_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_19dedb3bba2ae550fc432d732df0724a.jpg
Sanatçı Haluk Levent, 3 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kuruçeşme’deki konserindeki gelirini Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen Onur Şener'in küçük kızının tüm eğitim masraflarının karşılanması için vereceğini açıkladı.Levent, bugünkü paylaşımında ise konserden elde edilen gelirin Onur Şener'in kızına ulaştığı bilgisini verdi.Haluk Levent yaptığı şunları ifade etti:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056520081_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_08ebd58720451076a28b1819ab6b7c7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haluk levent, onur şener, kız çocuğu
haluk levent, onur şener, kız çocuğu

Haluk Levent: Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı

18:22 06.10.2022 (güncellendi: 18:24 06.10.2022)
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948Haluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AYKUT YENİÇAĞ - ÖNDER AYDIN-AW623948
Abone olTelegram
Haluk Levent, Kuruçeşme’de verdiği konserin kendi payına düşen gelirinin Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızı Ceyla’ya ulaştığını açıkladı.
Sanatçı Haluk Levent, 3 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Kuruçeşme’deki konserindeki gelirini Ankara'da sahne aldığı mekanda öldürülen Onur Şener'in küçük kızının tüm eğitim masraflarının karşılanması için vereceğini açıkladı.
Levent, bugünkü paylaşımında ise konserden elde edilen gelirin Onur Şener'in kızına ulaştığı bilgisini verdi.
Haluk Levent yaptığı şunları ifade etti:
"Geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’de verdiğim konserin geliri Ceyla’ya ulaştı. Şimdi eğitim desteğine devam. Dj Mahmut Orhan hafta sonu yapılacak ODTÜ Vişnelik’teki performansının gelirini bağışladı ve yine Haluk Alpaydin kardeşim 50 bin TL lik eğitim desteğinde bulundu."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала