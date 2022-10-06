https://sputniknews.com.tr/20221006/gercekler-ve-rakamlarla-rusyaya-baglanan-yeni-bolgeler-1062022440.html
Gerçekler ve rakamlarla Rusya'ya bağlanan yeni bölgeler
Gerçekler ve rakamlarla Rusya'ya bağlanan yeni bölgeler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T14:30+0300
2022-10-06T14:30+0300
2022-10-06T14:31+0300
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Sputnik, Rusya'ya bağlanan yeni bölgeler hakkındaki gerçek ve rakamları hazırladığı infografikte topladı.
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infografik, harita, rusya, referandum, инфографика
infografik, harita, rusya, referandum, инфографика
Gerçekler ve rakamlarla Rusya'ya bağlanan yeni bölgeler
14:30 06.10.2022 (güncellendi: 14:31 06.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine ilişkin federal yasayı imzaladı.
Sputnik, Rusya'ya bağlanan yeni bölgeler hakkındaki gerçek ve rakamları hazırladığı infografikte topladı.