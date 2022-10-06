https://sputniknews.com.tr/20221006/gazeteci-aydilek-bati-rusyanin-petrolde-ve-dogalgazda-kazancini-sinirlamak-istiyor-1062020813.html

Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor

Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor

Gazete Durum yazarı ve enerji habercisi Olcay Aydilek, “Rusya ile Batı arasında derin ekonomik savaş var. Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T13:05+0300

2022-10-06T13:05+0300

2022-10-06T13:05+0300

anlat bana

doğalgaz

opec+

petrol

batı

motorin

olcay aydilek

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Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor 05.10.2022 ANLAT BANA Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor 05.10.2022 ANLAT BANA

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, petrolün dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edeceğini öngördü. JP Morgan açıklamasında, "OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir" denildi. Gelinen noktayı ve ortaya atılan bu iddiayı Gazete Durum yazarı ve enerji habercisi Olcay Aydilek, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Aydilek, “Kasım ayında 1 milyon varil kısabileceği konuşuluyor. Şu anda brent petrol 90-91 dolar civarında, kısa bir süre önce 80 dolara kadar düşmüştü. Belli ki OPEC+ varil fiyatını 100 doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bir taraftan da Rusya ile Batı arasında derin ekonomik savaş var. Batı Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasına izin vermeyecek gibi duruyor. 2023’te resesyon riski var, buna bağlı olarak petrol fiyatlarının bir miktar gerileme olasılığından söz ediliyor” dedi.‘Doğalgazın yerine kullanılabildiği için motorine talep artıyor’Aydilek, “Ancak iç piyasada benzin ve motorine zam yapıldı. Gerekçe özellikle uluslararası piyasalar motorine olan talep. Motorin doğalgazın alternatifi olarak görülüyor. Sadece taşımacılıkta değil sanayinin belli alanlarında kullanılıyor. Dolayısıyla motorine talep var. Türkiye’de önceki yıllarda benzin fiyatları motorinin üzerinde olurdu ancak aylardır benzin fiyatları motorin fiyatlarının gerisinde. Önümüzdeki dönemde de beklenti odur ki bu durum devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında ya da bloklar arasında gerilim devam ettikçe bunun böyle olacağı öngörülüyor” dedi.

batı

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2022

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doğalgaz, opec+, petrol, batı, motorin, olcay aydilek, аудио