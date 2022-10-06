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Siyasetten ekonomiye pek çok konunun alanında uzman kişilerle masaya yatırıldığı Meliha Okur’la Anlat Bana , her pazartesi ve çarşamba Radyo Sputnik’te dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/gazeteci-aydilek-bati-rusyanin-petrolde-ve-dogalgazda-kazancini-sinirlamak-istiyor-1062020813.html
Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor
Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor
Gazete Durum yazarı ve enerji habercisi Olcay Aydilek, “Rusya ile Batı arasında derin ekonomik savaş var. Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:05+0300
2022-10-06T13:05+0300
anlat bana
doğalgaz
opec+
petrol
batı
motorin
olcay aydilek
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Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor 05.10.2022 ANLAT BANA
Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor 05.10.2022 ANLAT BANA
ABD'li yatırım bankası JP Morgan, petrolün dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edeceğini öngördü. JP Morgan açıklamasında, "OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir" denildi. Gelinen noktayı ve ortaya atılan bu iddiayı Gazete Durum yazarı ve enerji habercisi Olcay Aydilek, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Aydilek, “Kasım ayında 1 milyon varil kısabileceği konuşuluyor. Şu anda brent petrol 90-91 dolar civarında, kısa bir süre önce 80 dolara kadar düşmüştü. Belli ki OPEC+ varil fiyatını 100 doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bir taraftan da Rusya ile Batı arasında derin ekonomik savaş var. Batı Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasına izin vermeyecek gibi duruyor. 2023’te resesyon riski var, buna bağlı olarak petrol fiyatlarının bir miktar gerileme olasılığından söz ediliyor” dedi.‘Doğalgazın yerine kullanılabildiği için motorine talep artıyor’Aydilek, “Ancak iç piyasada benzin ve motorine zam yapıldı. Gerekçe özellikle uluslararası piyasalar motorine olan talep. Motorin doğalgazın alternatifi olarak görülüyor. Sadece taşımacılıkta değil sanayinin belli alanlarında kullanılıyor. Dolayısıyla motorine talep var. Türkiye’de önceki yıllarda benzin fiyatları motorinin üzerinde olurdu ancak aylardır benzin fiyatları motorin fiyatlarının gerisinde. Önümüzdeki dönemde de beklenti odur ki bu durum devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında ya da bloklar arasında gerilim devam ettikçe bunun böyle olacağı öngörülüyor” dedi.
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Meliha Okur
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doğalgaz, opec+, petrol, batı, motorin, olcay aydilek, аудио
doğalgaz, opec+, petrol, batı, motorin, olcay aydilek, аудио

Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor

13:05 06.10.2022
ANLAT BANA
Gazeteci Aydilek: Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor 05.10.2022 ANLAT BANA
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Meliha Okur
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Gazete Durum yazarı ve enerji habercisi Olcay Aydilek, “Rusya ile Batı arasında derin ekonomik savaş var. Batı, Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasına izin vermeyecek gibi duruyor” dedi.
ABD'li yatırım bankası JP Morgan, petrolün dördüncü çeyrekte 100 doları yeniden test edeceğini öngördü. JP Morgan açıklamasında, "OPEC+'ın bu hamlesine ABD'den karşı adım gelebilir, stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol serbest bırakılabilir" denildi. Gelinen noktayı ve ortaya atılan bu iddiayı Gazete Durum yazarı ve enerji habercisi Olcay Aydilek, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.
Aydilek, “Kasım ayında 1 milyon varil kısabileceği konuşuluyor. Şu anda brent petrol 90-91 dolar civarında, kısa bir süre önce 80 dolara kadar düşmüştü. Belli ki OPEC+ varil fiyatını 100 doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bir taraftan da Rusya ile Batı arasında derin ekonomik savaş var. Batı Rusya’nın petrolde ve doğalgazda kazancını sınırlamak istiyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasına izin vermeyecek gibi duruyor. 2023’te resesyon riski var, buna bağlı olarak petrol fiyatlarının bir miktar gerileme olasılığından söz ediliyor” dedi.

‘Doğalgazın yerine kullanılabildiği için motorine talep artıyor’

Aydilek, “Ancak iç piyasada benzin ve motorine zam yapıldı. Gerekçe özellikle uluslararası piyasalar motorine olan talep. Motorin doğalgazın alternatifi olarak görülüyor. Sadece taşımacılıkta değil sanayinin belli alanlarında kullanılıyor. Dolayısıyla motorine talep var. Türkiye’de önceki yıllarda benzin fiyatları motorinin üzerinde olurdu ancak aylardır benzin fiyatları motorin fiyatlarının gerisinde. Önümüzdeki dönemde de beklenti odur ki bu durum devam edecek. Rusya ile Ukrayna arasında ya da bloklar arasında gerilim devam ettikçe bunun böyle olacağı öngörülüyor” dedi.
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