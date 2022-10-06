https://sputniknews.com.tr/20221006/fitch-ingilterenin-kredi-notu-gorunumunu-negatife-cevirdi-1062008714.html
Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi
Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu 'AA-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T01:31+0300
2022-10-06T01:31+0300
2022-10-06T01:31+0300
ekonomi
fitch ratings
fitch
ingiltere
kredi
kredi notu
negatif
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Kredi derecelendirme kuruluşun Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun 'AA-' olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise 'durağan'dan 'negatif'e çevrildiği bildirildi.Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilen açıklamada, İngiltere'de ortalama enflasyonun 2022'de yüzde 8.9'a yükselmesinin ardından 2024'te kademeli olarak yüzde 4'e düşmesinin tahmin edildiği aktarıldı.Açıklamada, "Enerji tarifesi desteğine ve teklif edilen vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220926/fitch-euro-bolgesi-ve-ingilterenin-son-ceyrekte-resesyona-girmesini-bekliyor-1061644983.html
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fitch ratings, fitch, ingiltere, kredi, kredi notu, negatif
fitch ratings, fitch, ingiltere, kredi, kredi notu, negatif
Fitch, İngiltere'nin kredi notu görünümünü 'negatif'e çevirdi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu 'AA-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşun Fitch'ten yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun 'AA-' olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise 'durağan'dan 'negatif'e çevrildiği bildirildi.
Ülkede yeni hükümetin ekonomik stratejisinin bir parçası olarak açıklanan mali paketin orta vadede mali açıklarda önemli bir artışa neden olacağı belirtilen açıklamada, İngiltere'de ortalama enflasyonun 2022'de yüzde 8.9'a yükselmesinin ardından 2024'te kademeli olarak yüzde 4'e düşmesinin tahmin edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Enerji tarifesi desteğine ve teklif edilen vergi indirimlerine rağmen ekonominin 2023'te daralacağını tahmin ediyoruz" ifadesi kullanıldı.