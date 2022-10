Faaliyeti durdurulan özel hastaneden yeni açıklama: Olayın örtbas edildiği iddiaları asılsız

Kurumumuzca yürütülen soruşturma sonrasında, bu kişilerin iş akitlerinin derhal feshedilmesiyle eş zamanlı olarak, gerekli yasal süreçler başlatılıp, konu elimizdeki tüm bilgi, belgelerle ve hastane yöneticilerimizin ifadeleriyle birlikte savcılık makamına intikal ettirilmiştir. Bu yaşananlardan dolayı bin 400’ü aşkın onurlu sağlık çalışanımızla birlikte derin bir üzüntü içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Yapılanlar en başta, fedakârca ve özveriyle görevini yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerine ve her yıl hizmet verdiğimiz on binlerce hastamıza ve yakınlarına karşı saygısızlıktır ve hiçbir koşulda kabul edilmesi mümkün değildir. Çalışanlarımızın ve hastalarımızın mağduriyetine sebebiyet vermemek için İstanbul İçerenköy Hastanemize ilişkin faaliyet durdurma kararının süratle yeniden değerlendirileceğine inanıyoruz. Sürecin en başından bu yana her türlü bilgi ve belgeyi yetkililerle tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde paylaştığımızı, suçluların gerekli cezayı görmesi için bundan sonra da elimizden geleni yapacağımızı ve hukuki sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederiz."