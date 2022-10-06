https://sputniknews.com.tr/20221006/erbas-seneye-en-iyimser-tahminle-yuzde-50-70-arasi-enflasyonla-yasamayi-ogrenmemiz-gerekecek-1062021308.html
Erbaş: Seneye en iyimser tahminle yüzde 50-70 arası enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek
Erbaş: Seneye en iyimser tahminle yüzde 50-70 arası enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek
Ekonomist Erbaş, enflasyonun yönelimi konusunda “Enflasyonun yüzde 20-30’lara geri çekilmesi zor duruyor. Aralık-Ocak-Şubat aylarında belki o zamana kadar... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:13+0300
2022-10-06T13:13+0300
2022-10-06T13:13+0300
seyir hali
radyo
para politikası
enflasyon
cari açık
kur
enerji
resesyon
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Erbaş: Seneye en iyimser tahminle yüzde 50-70 arası enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek
06.10.2022 SEYİR HALİ
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, enflasyonun önümüzdeki aylarda seyrini ve mevcut para politikasının dinamiklerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Erbaş, enflasyonun ilerleyen aylarda olası seyrini “Kur, gıda, enerjide son gelinen noktanın altında fiyatlama gerekiyor ki enflasyon düşsün. Bunlar olmuyorsa Ukrayna ve Rusya’nın anlaşması, dünyada resesyon oluşması ve geçen yıl Aralık ayı yaşadığımız yüksek enflasyonun baz etkisi ile üç başlık olursa fiyatlar düzeyinin aşağı geleceğini ve enflasyonun düşeceğini planladığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmeler olmazsa enflasyonun yüzde 20-30’lara geri çekilmesi zor duruyor. Aralık-Ocak-Şubat aylarında belki o zamana kadar yüzde 90’lara çıkacak enflasyon 70-75 aralığında olabilir. Önümüzdeki yıl en iyimser tahminle yüzde 50-70 arasında bir enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek” diye yorumladı.‘Yılbaşına kadar yüzde 9’lara gelecek bir politika faizi ile kurun çok aşağı gelmesi mantıklı olmaz’Para politikasında bir değişiklik beklemediğini belirten Erbaş, mevcut ekonomi planını “Herhangi bir geri dönüş olmayacak. Yılbaşına kadar yüzde 9’lara gelecek bir politika faizi ile kurun çok aşağı gelmesi mantıklı olmaz düşüncesindeyim. Yüksek miktarda ülkeye bir para girişi olması lazım, ufukta böyle bir giriş olmayacak gibi duruyor. Baktığımızda burada daha düşük bir faiz, sınırlı yüksek bir kur ve yüksek enflasyon cari açık veren enerji ve altın gibi unsuru cari açığı azaltıcı noktaya getirene kadar devam edecek. Cari fazla verdiğimizde Türkiye’nin daha iyi bir ekonomiye sahip olduğunu düşünerek yabancı yatırımcıların döviz pozisyonlarını getirmesi ve bunun kuru aşağı getirerek enflasyonu da kalıcı bir şekilde aşağı çekmesidir. Bu planın bir sene içerisinde olma ihtimali biraz zor gözüküyor. Sistem bunun cari fazla verene kadar devam edeceği bir rotasyonda o yüzden dönüş beklemediğimi söyleyebilirim” diye açıkladı.
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
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radyo, para politikası, enflasyon, cari açık, kur, enerji, resesyon, аудио
radyo, para politikası, enflasyon, cari açık, kur, enerji, resesyon, аудио
Erbaş: Seneye en iyimser tahminle yüzde 50-70 arası enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek
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Ekonomist Erbaş, enflasyonun yönelimi konusunda “Enflasyonun yüzde 20-30’lara geri çekilmesi zor duruyor. Aralık-Ocak-Şubat aylarında belki o zamana kadar yüzde 90’lara çıkacak enflasyon 70-75 aralığında olabilir. Önümüzdeki yıl en iyimser tahminle yüzde 50-70 arasında bir enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek”” ifadelerini kullandı.
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, enflasyonun önümüzdeki aylarda seyrini ve mevcut para politikasının dinamiklerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.
Erbaş, enflasyonun ilerleyen aylarda olası seyrini “Kur, gıda, enerjide son gelinen noktanın altında fiyatlama gerekiyor ki enflasyon düşsün. Bunlar olmuyorsa Ukrayna ve Rusya’nın anlaşması, dünyada resesyon oluşması ve geçen yıl Aralık ayı yaşadığımız yüksek enflasyonun baz etkisi ile üç başlık olursa fiyatlar düzeyinin aşağı geleceğini ve enflasyonun düşeceğini planladığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu gelişmeler olmazsa enflasyonun yüzde 20-30’lara geri çekilmesi zor duruyor. Aralık-Ocak-Şubat aylarında belki o zamana kadar yüzde 90’lara çıkacak enflasyon 70-75 aralığında olabilir. Önümüzdeki yıl en iyimser tahminle yüzde 50-70 arasında bir enflasyonla yaşamayı öğrenmemiz gerekecek” diye yorumladı.
‘Yılbaşına kadar yüzde 9’lara gelecek bir politika faizi ile kurun çok aşağı gelmesi mantıklı olmaz’
Para politikasında bir değişiklik beklemediğini belirten Erbaş, mevcut ekonomi planını “Herhangi bir geri dönüş olmayacak. Yılbaşına kadar yüzde 9’lara gelecek bir politika faizi ile kurun çok aşağı gelmesi mantıklı olmaz düşüncesindeyim. Yüksek miktarda ülkeye bir para girişi olması lazım, ufukta böyle bir giriş olmayacak gibi duruyor. Baktığımızda burada daha düşük bir faiz, sınırlı yüksek bir kur ve yüksek enflasyon cari açık veren enerji ve altın gibi unsuru cari açığı azaltıcı noktaya getirene kadar devam edecek. Cari fazla verdiğimizde Türkiye’nin daha iyi bir ekonomiye sahip olduğunu düşünerek yabancı yatırımcıların döviz pozisyonlarını getirmesi ve bunun kuru aşağı getirerek enflasyonu da kalıcı bir şekilde aşağı çekmesidir. Bu planın bir sene içerisinde olma ihtimali biraz zor gözüküyor. Sistem bunun cari fazla verene kadar devam edeceği bir rotasyonda o yüzden dönüş beklemediğimi söyleyebilirim” diye açıkladı.