Türkiye
SON DAKİKA | MİT'ten Suriye'de operasyon: 'Kobani sorumlusu etkisiz hale getirildi'
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221006/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062012435.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.43 TL’de yer alıyor. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:21+0300
2022-10-06T09:21+0300
ekonomi
ekonomi
dolar
altın
yarım gram altın
gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058543780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71b9c1229012758839c3ccb9ed3ba7ef.jpg
Dolar'ın gerisine düşen euro'da yükseliş sürüyor. Dolar güne 18.58 seviyelerinde başladı, euro ise 18.34 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1722 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1028 lira, çeyrek altın 1702 lira, yarım altın 3405 lira, Cumhuriyet altını 6788 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061973961.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058543780_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b82654417babe54047a2402a12a85666.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:21 06.10.2022
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.43 TL’de yer alıyor.
Dolar'ın gerisine düşen euro'da yükseliş sürüyor. Dolar güne 18.58 seviyelerinde başladı, euro ise 18.34 TL'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.
Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1722 dolardan işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1028 lira, çeyrek altın 1702 lira, yarım altın 3405 lira, Cumhuriyet altını 6788 liradan el değiştiriyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
EKONOMİ
Euro dolara yaklaştı, gram altında artış sürüyor
Dün, 09:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала