https://sputniknews.com.tr/20221006/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062012435.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.43 TL’de yer alıyor. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T09:21+0300

2022-10-06T09:21+0300

2022-10-06T09:21+0300

ekonomi

ekonomi

dolar

altın

yarım gram altın

gram altın

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Dolar'ın gerisine düşen euro'da yükseliş sürüyor. Dolar güne 18.58 seviyelerinde başladı, euro ise 18.34 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1722 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1028 lira, çeyrek altın 1702 lira, yarım altın 3405 lira, Cumhuriyet altını 6788 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221005/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061973961.html

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