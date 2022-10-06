https://sputniknews.com.tr/20221006/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062012435.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.43 TL’de yer alıyor. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:21+0300
2022-10-06T09:21+0300
2022-10-06T09:21+0300
ekonomi
ekonomi
dolar
altın
yarım gram altın
gram altın
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Dolar'ın gerisine düşen euro'da yükseliş sürüyor. Dolar güne 18.58 seviyelerinde başladı, euro ise 18.34 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1722 dolardan işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1028 lira, çeyrek altın 1702 lira, yarım altın 3405 lira, Cumhuriyet altını 6788 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061973961.html
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dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
dolar ne kadar,altın fiyatları,gram altın ne kadar,çeyrek altın, dolar ne kadar oldu
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar 18.58 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 18.43 TL’de yer alıyor.
Dolar'ın gerisine düşen euro'da yükseliş sürüyor. Dolar güne 18.58 seviyelerinde başladı, euro ise 18.34 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1700 dolar bandının üzerindeki seyrine devam ediyor.
Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1722 dolardan işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1028 lira, çeyrek altın 1702 lira, yarım altın 3405 lira, Cumhuriyet altını 6788 liradan el değiştiriyor.