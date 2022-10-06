https://sputniknews.com.tr/20221006/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-lideri-aliyev-ve-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-pragda-gorustu-1062025904.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Prag'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Prag'da görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag'da bir araya geldi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T14:45+0300

2022-10-06T14:45+0300

2022-10-06T15:14+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak. Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Toplantıya, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre davet edildi.

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2022

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recep tayyip erdoğan