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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/canli--uaea-baskani-zaporojyede-nukleer-guvenli-bolge-olusturulmasi-icin-kieve-gitti-1062012100.html
CANLI | UAEA Başkanı, Zaporojye'de 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti
CANLI | UAEA Başkanı, Zaporojye'de 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus kuvvetlerinin kontrolündeki Zaporojye Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, donbass, askeri operasyon, yaptırım, herson, zaporojye, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, donbass, askeri operasyon, yaptırım, herson, zaporojye, новый онлайн для белой редактуры
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye

CANLI | UAEA Başkanı, Zaporojye'de 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti

09:07 06.10.2022 (güncellendi: 09:08 06.10.2022)
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Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus kuvvetlerinin kontrolündeki Zaporojye Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulmasını görüşmek üzere Kiev’e gitti.
Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin anlaşmaların imzalanacağı tören, geçen hafta Kremlin Sarayı’nda gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende bölgelerin Rusya’ya bağlanmasını içeren anlaşmaları imzaladı.
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09:07 06.10.2022
UAEA Başkanı, Zaporojye'de 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus kuvvetlerinin kontrolündeki Zaporojye Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulmasını görüşmek üzere Kiev’e gitti.
Grossi, Twitter’den yaptığı açıklamada, önemli görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru yola çıktığını belirterek, Zaporojye santrali ve çevresinde nükleer güvenliğin sağlanabilmesi için güvenli bölge oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada da Grossi’nin bu hafta Kiev’de olacağı daha sonra da Rusya’ya gideceği aktarılarak, nükleer santral ve çevresinde bir nükleer güvenli bölge oluşturulması için istişarelerde bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada, Grossi’nin çatışmalar nedeniyle nükleer santralin işleyişindeki düzensizlik ve çalışanların ciddi oranda baskı altında olmasından kaygı duyduğu vurgulanarak, "Tesis çalışanları, emniyet ve güvenliklerini tam olarak sağlayabilecek durumda olmalı ve aşırı baskı olmadan karar verme kapasitesine sahip olmalıdır" denildi.
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