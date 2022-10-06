CANLI | UAEA Başkanı, Zaporojye'de 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti

UAEA Başkanı, Zaporojye'de 'nükleer güvenli bölge' oluşturulması için Kiev'e gitti

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus kuvvetlerinin kontrolündeki Zaporojye Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturulmasını görüşmek üzere Kiev’e gitti.

Grossi, Twitter’den yaptığı açıklamada, önemli görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru yola çıktığını belirterek, Zaporojye santrali ve çevresinde nükleer güvenliğin sağlanabilmesi için güvenli bölge oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

On our way to Kyiv for important meetings. The need for a Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ) around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant is now more urgent than ever. pic.twitter.com/XFetpJ65ai — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 5, 2022

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada da Grossi’nin bu hafta Kiev’de olacağı daha sonra da Rusya’ya gideceği aktarılarak, nükleer santral ve çevresinde bir nükleer güvenli bölge oluşturulması için istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Grossi’nin çatışmalar nedeniyle nükleer santralin işleyişindeki düzensizlik ve çalışanların ciddi oranda baskı altında olmasından kaygı duyduğu vurgulanarak, "Tesis çalışanları, emniyet ve güvenliklerini tam olarak sağlayabilecek durumda olmalı ve aşırı baskı olmadan karar verme kapasitesine sahip olmalıdır" denildi.