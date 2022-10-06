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https://sputniknews.com.tr/20221006/brezilyadaki-secimlerde-3-olan-tebet-ikinci-turda-lula-da-silvaya-destegini-acikladi-1062007448.html
Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı
Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı
Brezilya'da geçen pazar düzenlenen ve ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde 3. olan aday Simone Tebet, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T00:55+0300
2022-10-06T00:55+0300
dünya
brezilya
lula da silva
jair bolsonaro
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Seçimlerde yüzde 4.16 oy alan Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Tebet, Sao Paulo şehrinde yaptığı açıklamada, 30 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı solcu Lula da Silva'yı destekleyeceğini söyledi.Yakın çevresinin seçimler için tarafsız kalma çağrısı yaptığını belirten Tebet, Lula'yı işaret ederek, "Oyumu ona vereceğim çünkü mevcut devlet başkanında göremediğim demokrasiye ve anayasaya sadakati onda görüyorum." dedi.Tebet, Lula'nın ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki seçim vaatlerini desteklediğini söyledi.Öte yandan, seçimlerde yüzde 3.4 oy alarak 4. olan Ciro Gomes'in adayı olduğu Demokratik İşçi Partisi de dün seçimlerin ikinci turunda Lula'yı destekleyeceğini açıklamıştı.2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 48.43, seçimleri ikinci bitiren Devlet Başkanı Bolsonaro yüzde 43.20 oy almıştı.Seçimlerde hiçbir aday yüzde 50'den fazla oy alamadığı için, seçimler, en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221003/brezilyada-devlet-baskanligi-secimleri-ikinci-tura-kaldi--1061882789.html
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brezilya, lula da silva, jair bolsonaro
brezilya, lula da silva, jair bolsonaro

Brezilya'daki seçimlerde 3. olan Tebet, ikinci turda Lula da Silva'ya desteğini açıkladı

00:55 06.10.2022
© AFP 2022 / MAURO PIMENTELSimone Tebet
Simone Tebet - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / MAURO PIMENTEL
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Brezilya'da geçen pazar düzenlenen ve ikinci tura kalan devlet başkanlığı seçimlerinde 3. olan aday Simone Tebet, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde eski Devlet Başkanı Lula da Silva'yı destekleyeceğini duyurdu.
Seçimlerde yüzde 4.16 oy alan Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Tebet, Sao Paulo şehrinde yaptığı açıklamada, 30 Ekim'de düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı solcu Lula da Silva'yı destekleyeceğini söyledi.
Yakın çevresinin seçimler için tarafsız kalma çağrısı yaptığını belirten Tebet, Lula'yı işaret ederek, "Oyumu ona vereceğim çünkü mevcut devlet başkanında göremediğim demokrasiye ve anayasaya sadakati onda görüyorum." dedi.
Tebet, Lula'nın ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki seçim vaatlerini desteklediğini söyledi.
Öte yandan, seçimlerde yüzde 3.4 oy alarak 4. olan Ciro Gomes'in adayı olduğu Demokratik İşçi Partisi de dün seçimlerin ikinci turunda Lula'yı destekleyeceğini açıklamıştı.
2 Ekim'de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 48.43, seçimleri ikinci bitiren Devlet Başkanı Bolsonaro yüzde 43.20 oy almıştı.
Seçimlerde hiçbir aday yüzde 50'den fazla oy alamadığı için, seçimler, en çok oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalmıştı.
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