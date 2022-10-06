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https://sputniknews.com.tr/20221006/biden-sirf-marihuana-tasidigi-icin-hukum-giyenlere-af-cikardi-1062048029.html
Biden sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyenlere af çıkardı
Biden sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyenlere af çıkardı
ABD Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyen kişilere af çıkardı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T23:31+0300
2022-10-06T23:31+0300
dünya
marihuana
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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyası süresinde hiç kimsenin marihuana kullandığı ya da üzerinde taşıdığı için hapiste olmaması gerektiğini savunduğunu anımsattı.İnsanları marihuana kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını kaydetti.Biden, "Bugün bu yanlış yaklaşıma karşı yeni adımlar atıyoruz. Sadece marihuana taşıdıkları için hüküm giyen kişilerin federal hükümlerini affediyorum" ifadesini kullandı.Biden'dan eyalet valilerine 'Aynı adımı atın' çağrısıAdalet Bakanlığı'na bu kişilerin tespit edilip af sertifikalarının verilmesi için talimat verdiğini belirten Biden eyalet valilerini de kendisiyle aynı adımı atmaya davet etti.Biden, Sağlık Bakanlığı'na, marihuananın eroin ve LSD ile aynı kategoride bulunduğu sınıflandırmanın gözden geçilmesi için talimat verdiğini aktardı.Birçok hayatın marihuana düzenlemeleri nedeniyle karardığını ve bu konularda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Biden "Marihuana konusunda federal ve eyalet düzeylerinde düzenlemeler değişse de kaçakçılık, pazarlama ve yaş sınırı konusundaki önemli düzenlemeler devam edecek" mesajını verdi.Temsilciler Meclisi marihuana kullanımının yasallaştırılmasına yönelik tasarıyı onaylamıştıABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımının federal düzeyde yasallaştırılmasına yönelik yasa tasarısını 1 Nisan'da kabul etmişti.Tasarının yasalaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor.ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veriyor.
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marihuana, joe biden, esrar, abd
marihuana, joe biden, esrar, abd

Biden sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyenlere af çıkardı

23:31 06.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIKraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti.
Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, Kraliçe'nin Westminster Hall'da naaşını ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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ABD Başkanı Joe Biden, "marihuana reformu" adını verdiği yeni plan kapsamında sırf marihuana taşıdığı için hüküm giyen kişilere af çıkardı.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanyası süresinde hiç kimsenin marihuana kullandığı ya da üzerinde taşıdığı için hapiste olmaması gerektiğini savunduğunu anımsattı.
İnsanları marihuana kullanımından dolayı hapse göndermenin birçok yaşamı kararttığını belirten Biden, bu konuda hüküm giymenin de insanlara işe giriş, ev kiralama ve eğitim alma gibi durumlarda zorluk çıkardığını kaydetti.
Biden, "Bugün bu yanlış yaklaşıma karşı yeni adımlar atıyoruz. Sadece marihuana taşıdıkları için hüküm giyen kişilerin federal hükümlerini affediyorum" ifadesini kullandı.

Biden'dan eyalet valilerine 'Aynı adımı atın' çağrısı

Adalet Bakanlığı'na bu kişilerin tespit edilip af sertifikalarının verilmesi için talimat verdiğini belirten Biden eyalet valilerini de kendisiyle aynı adımı atmaya davet etti.
Biden, Sağlık Bakanlığı'na, marihuananın eroin ve LSD ile aynı kategoride bulunduğu sınıflandırmanın gözden geçilmesi için talimat verdiğini aktardı.
Birçok hayatın marihuana düzenlemeleri nedeniyle karardığını ve bu konularda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Biden "Marihuana konusunda federal ve eyalet düzeylerinde düzenlemeler değişse de kaçakçılık, pazarlama ve yaş sınırı konusundaki önemli düzenlemeler devam edecek" mesajını verdi.

Temsilciler Meclisi marihuana kullanımının yasallaştırılmasına yönelik tasarıyı onaylamıştı

ABD Temsilciler Meclisi, marihuana kullanımının federal düzeyde yasallaştırılmasına yönelik yasa tasarısını 1 Nisan'da kabul etmişti.
Tasarının yasalaşması için Senato Genel Kurulunda da onaylanması ve Biden tarafından imzalanması gerekiyor.
ABD'de halihazırda birçok eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına izin veriyor.
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