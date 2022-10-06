https://sputniknews.com.tr/20221006/besiktasta-salih-ucan-sakatlandi-1062028280.html
Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı
Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı
Beşiktaş, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T15:39+0300
2022-10-06T15:39+0300
2022-10-06T15:39+0300
spor
beşiktaş
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Beşiktaş, Salih Uçan'ın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 9. haftasındaki Giresunsor maçında forma giyemeyecek.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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beşiktaş
Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlandı
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Beşiktaş, Salih Uçan'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Salih Uçan'ın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 9. haftasındaki Giresunsor maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."