https://sputniknews.com.tr/20221006/belarus-minsk-ve-moskova-kolektif-guvenlik-icin-tedbirler-aldilar-1062046340.html
Belarus: Minsk ve Moskova, kolektif güvenlik için tedbirler aldılar
Belarus: Minsk ve Moskova, kolektif güvenlik için tedbirler aldılar
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Belarus ve Rusya’nın kolektif güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler aldığını, bölgesel ordu grubunun Birlik Devleti’ni... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T22:43+0300
2022-10-06T22:43+0300
2022-10-06T22:43+0300
savunma
belarus
rusya
birlik
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Hrenin, “Kolektif güvenlik sağlamak için gereken tüm tedbirler alındı. Belarus ve Rusya bölgesel ordu grubu, Birlik Devleti’ni korumaya yönelik görevleri yerine getirmeye hazır. Her düzeydeki askeri komuta ve kontrol organları, sınırlarımızdaki mevcut durumun kapsamlı analizini sistematik olarak yürütüyor. Ayrıca durumdaki değişikliklere uygun tepki seçenekleri geliştiriliyor” diye açıkladı.Ordu birliklerinin şimdiden teyakkuza geçtiğini söyleyen Hrenin, “Keşif çalışmaları tüm biçimleriyle her yönde yürütülüyor, müttefiklerimizle istihbarat alış verişi organize edildi, ülkemizin devlet sınırını koruma ve savunması hayata geçiriliyor. Ayrıca sınır bölgesinde askeri provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler de öngörülmektedir. Sınırın her yönünde olası provokasyonlara yanıt vermeye hazırız” ifadesini kullandı.
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belarus, rusya, birlik
Belarus: Minsk ve Moskova, kolektif güvenlik için tedbirler aldılar
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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Belarus ve Rusya’nın kolektif güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler aldığını, bölgesel ordu grubunun Birlik Devleti’ni korumaya yönelik görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.
Hrenin, “Kolektif güvenlik sağlamak için gereken tüm tedbirler alındı. Belarus ve Rusya bölgesel ordu grubu, Birlik Devleti’ni korumaya yönelik görevleri yerine getirmeye hazır. Her düzeydeki askeri komuta ve kontrol organları, sınırlarımızdaki mevcut durumun kapsamlı analizini sistematik olarak yürütüyor. Ayrıca durumdaki değişikliklere uygun tepki seçenekleri geliştiriliyor” diye açıkladı.
Ordu birliklerinin şimdiden teyakkuza geçtiğini söyleyen Hrenin, “Keşif çalışmaları tüm biçimleriyle her yönde yürütülüyor, müttefiklerimizle istihbarat alış verişi organize edildi, ülkemizin devlet sınırını koruma ve savunması hayata geçiriliyor. Ayrıca sınır bölgesinde askeri provokasyonların önüne geçilmesine yönelik tedbirler de öngörülmektedir. Sınırın her yönünde olası provokasyonlara yanıt vermeye hazırız” ifadesini kullandı.