Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-soylu-bir-operasyon-yapacagiz-turkiye-bunu-ilk-kez-duyacak-1062023362.html
Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak
Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" dedi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:49+0300
2022-10-06T13:49+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
terör
uyuşturucu
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061330361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f254a7da7e143eb95672703baf464c6.jpg
Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" ifadeleriyle duyurdu.Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/egm-2017den-bugune-kadar-600-uyusturucu-suc-organizasyonu-cokertildi-1061995924.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061330361_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6b95481a2ccfcac28b81d62f50f2d16e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, uyuşturucu, polis
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, uyuşturucu, polis

Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak

13:49 06.10.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ÖZLEM CEYLAN-
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" dedi.
Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.
Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" ifadeleriyle duyurdu.
Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor" dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
YAŞAM
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
Dün, 16:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала