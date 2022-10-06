https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-soylu-bir-operasyon-yapacagiz-turkiye-bunu-ilk-kez-duyacak-1062023362.html
Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak
Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" dedi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T13:49+0300
2022-10-06T13:49+0300
2022-10-06T13:49+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
terör
uyuşturucu
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061330361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f254a7da7e143eb95672703baf464c6.jpg
Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" ifadeleriyle duyurdu.Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/egm-2017den-bugune-kadar-600-uyusturucu-suc-organizasyonu-cokertildi-1061995924.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061330361_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6b95481a2ccfcac28b81d62f50f2d16e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, uyuşturucu, polis
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, uyuşturucu, polis
Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" dedi.
Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.
Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" ifadeleriyle duyurdu.
Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor" dedi.