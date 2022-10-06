https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-soylu-bir-operasyon-yapacagiz-turkiye-bunu-ilk-kez-duyacak-1062023362.html

Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak

Bakan Soylu: Bir operasyon yapacağız, Türkiye bunu ilk kez duyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" dedi. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T13:49+0300

2022-10-06T13:49+0300

2022-10-06T13:49+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

terör

uyuşturucu

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061330361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f254a7da7e143eb95672703baf464c6.jpg

Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu 120 teröristin nerede olduğunu bildiğimiz için 'Madem biliyorsunuz, neden almıyorsunuz' diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasarruf edin, biz oralara onların isimlerine yönelik bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını atıyoruz. Bazen annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yaptırıyoruz" dedi.Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili" ifadeleriyle duyurdu.Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların yüzde 48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, yüzde 11'i arkadaşının evinde, yüzde 7-8'i arabada, yüzde 3'ü parklarda kullanıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221005/egm-2017den-bugune-kadar-600-uyusturucu-suc-organizasyonu-cokertildi-1061995924.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, süleyman soylu, terör, uyuşturucu, polis