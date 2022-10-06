https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-nebati-tmo-uygun-fiyatli-arpa-ve-misir-satisina-tekrar-baslayacak-1062013081.html
Bakan Nebati: TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak
Bakan Nebati: TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, et ve süt üreticilerinin... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T09:49+0300
2022-10-06T09:49+0300
2022-10-06T09:49+0300
ekonomi
gıda fiyatları
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
mısır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062012936_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_dd4b71575bbbeaad2de0d0d824677d4b.jpg
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.Alınan kararlara değinen Bakan Nebati, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.Üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki fark mercek altındaHazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Komitenin aldığı geçmiş kararlardaki gelinen aşama değerlendirildi ve yapılan çalışmalar hakkında üyeler bilgilendirildi.Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.Üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildi.Buna göre, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.
https://sputniknews.com.tr/20221005/turkiye-ziraat-odalari-birligi-genel-baskani-bayraktar-ureticide-7-lira-olan-sut-markette-30-lira-1061979781.html
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062012936_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_30f74d3ff78a33d8909fecc1a019e920.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gıda fiyatları, ekonomi, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, mısır
gıda fiyatları, ekonomi, nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, mısır
Bakan Nebati: TMO uygun fiyatlı arpa ve mısır satışına tekrar başlayacak
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlatılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Alınan kararlara değinen Bakan Nebati, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki fark mercek altında
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Komitenin aldığı geçmiş kararlardaki gelinen aşama değerlendirildi ve yapılan çalışmalar hakkında üyeler bilgilendirildi.
Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.
Üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildi.
Buna göre, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.