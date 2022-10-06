https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-tahil-sevkiyatinin-hizlandirilmasi-konusunu-gorustu-1062039138.html
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:52+0300
2022-10-06T19:52+0300
2022-10-06T19:52+0300
hulusi akar
ukrayna krizi
ukrayna krizi
tahıl sevkiyatı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.
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hulusi akar, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı
hulusi akar, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.