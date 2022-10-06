https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-tahil-sevkiyatinin-hizlandirilmasi-konusunu-gorustu-1062039138.html

Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü

Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T19:52+0300

2022-10-06T19:52+0300

2022-10-06T19:52+0300

hulusi akar

ukrayna krizi

ukrayna krizi

tahıl sevkiyatı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.

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2022

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hulusi akar, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı