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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221006/bakan-akar-ukrayna-altyapi-bakani-kubrakov-ile-tahil-sevkiyatinin-hizlandirilmasi-konusunu-gorustu-1062039138.html
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü
Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:52+0300
2022-10-06T19:52+0300
hulusi akar
ukrayna krizi
ukrayna krizi
tahıl sevkiyatı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.
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hulusi akar, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı
hulusi akar, ukrayna krizi, tahıl sevkiyatı

Bakan Akar Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile 'tahıl sevkiyatının hızlandırılması' konusunu görüştü

19:52 06.10.2022
© AAHulusi Akar telefon
Hulusi Akar telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile yaptığı telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde, tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Tahıl sevkiyatının hızlandırılması konusunda alınabilecek ilave tedbirlerin değerlendirildiği görüşmede, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyetin de ifade edildiği bildirildi.
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