Baharatları ve kokularını merak edenler için Rayiha Müzesi

© AA Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü ve Mutfak Sanatları Merkezi (MSM) Başkanı Şef Doğa Çitçi, baharat müzesinin Türkiye'de bu alanda ilk olduğunu söyledi. Baharatların yemekler için çok önemli olduğunu dile getiren Çitçi, şöyle konuştu: "Şu an müzemizde 132 çeşit baharatımız var. Baharat yemek ve gastronominin olmazsa olmazıdır. Bu tesis, baharatı gördüğünüz, dokunduğunuz ve kokladığınız bir tesis. Ayrıca burada biz baharatların özlerini çıkartarak onların değerlerini laboratuvar ortamında ölçüyor ve ortaya çıkarıyoruz. Burada yine konaklama odalarımız var. Yazarlar baharatla ilgili bir yazı veya araştırma yapmak istediği zaman gelip burada konaklayabilecek, çalışmalar yapabilecek. Ayrıca akademisyenler gelip burada bizim yaptığımız işleri ve kendi işlerini takip edebilecek. Biz zaten kentte bir baharat çalıştayı yapmıştık. Bunun gibi çalıştaya gelen konukları burada artık ağırlayacağız. Üst katta bir restoranımız var. Misafirleri oraya alıyor ve baharatla yapılan yemekleri tattırıyoruz. Yani aslında baharatın assolist olduğu yemekler yapacağız. Yakın zamanda inşallah açılacak. Gelen misafirlere hiç tatmadıkları lezzetleri tattıracağız."