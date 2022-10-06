Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221006/ayda-1-milyon-lira-kazanan-tefecilere-operasyon-1062044809.html
Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T22:13+0300
2022-10-06T22:13+0300
türkiye
tefecilik operasyonu
operasyon
kahramanmaraş
dolandırıcılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062044904_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_3c29899fd4fbaf412cb16f0da344dc7b.jpg
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin pos cihazıyla tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda tefecilerin; nakite sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıldığı, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine verdiği belirlendi. Bu şekilde aylık 1 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aralarda ise 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 141 bin 345 TL, 11 bin 977 ABD Doları, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 alacak-verecek yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221004/tokiden-dolandiricilik-uyarisi-1061951229.html
türkiye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062044904_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_558c9e15894b508cb07040457888188a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tefecilik operasyonu, operasyon, kahramanmaraş, dolandırıcılık
tefecilik operasyonu, operasyon, kahramanmaraş, dolandırıcılık

Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon

22:13 06.10.2022
© DHAKahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon olarak aylık 1 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon olarak aylık 1 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon olarak aylık 1 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin pos cihazıyla tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda tefecilerin; nakite sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıldığı, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine verdiği belirlendi.
Bu şekilde aylık 1 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aralarda ise 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 141 bin 345 TL, 11 bin 977 ABD Doları, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 alacak-verecek yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
TÜRKİYE
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
4 Ekim, 15:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала