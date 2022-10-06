https://sputniknews.com.tr/20221006/ayda-1-milyon-lira-kazanan-tefecilere-operasyon-1062044809.html

Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon

Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T22:13+0300

2022-10-06T22:13+0300

2022-10-06T22:13+0300

türkiye

tefecilik operasyonu

operasyon

kahramanmaraş

dolandırıcılık

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin pos cihazıyla tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda tefecilerin; nakite sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıldığı, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine verdiği belirlendi. Bu şekilde aylık 1 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aralarda ise 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 141 bin 345 TL, 11 bin 977 ABD Doları, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 alacak-verecek yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20221004/tokiden-dolandiricilik-uyarisi-1061951229.html

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tefecilik operasyonu, operasyon, kahramanmaraş, dolandırıcılık