https://sputniknews.com.tr/20221006/ayda-1-milyon-lira-kazanan-tefecilere-operasyon-1062044809.html
Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T22:13+0300
2022-10-06T22:13+0300
2022-10-06T22:13+0300
türkiye
tefecilik operasyonu
operasyon
kahramanmaraş
dolandırıcılık
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin pos cihazıyla tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda tefecilerin; nakite sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıldığı, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine verdiği belirlendi. Bu şekilde aylık 1 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aralarda ise 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 141 bin 345 TL, 11 bin 977 ABD Doları, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 alacak-verecek yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221004/tokiden-dolandiricilik-uyarisi-1061951229.html
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tefecilik operasyonu, operasyon, kahramanmaraş, dolandırıcılık
tefecilik operasyonu, operasyon, kahramanmaraş, dolandırıcılık
Ayda 1 milyon lira kazanan tefecilere operasyon
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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde polis tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Paraya sıkışan vatandaşların kredi kartını alışveriş yapmış gibi pos cihazından geçirip, yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon olarak aylık 1 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin pos cihazıyla tefecilik yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda tefecilerin; nakite sıkışan ya da kredi kartları nakit avansa kapatılan kişilerin kredi kartlarından alışveriş yapılmış gibi çekim yapıldığı, çekim yapılan miktardan yüzde 3 ile yüzde 10 arasında komisyon alarak geri kalanını nakit olarak kart sahibine verdiği belirlendi.
Bu şekilde aylık 1 milyon lira kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik şafak vakti Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aralarda ise 8 pos cihazı, 68 senet, 5 çek, 141 bin 345 TL, 11 bin 977 ABD Doları, 335 Euro, 52 kredi ve banka kartı, 7 CD, 10 alacak-verecek yazılı ajanda ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüklerine götürüldü.