Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221006/avrupada-kahve-fiyatlari-hizla-artiyor-1062038956.html
Avrupa'da kahve fiyatları hızla artıyor
Avrupa'da kahve fiyatları hızla artıyor
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yıl içerisinde bir fincan kahvenin fiyatı ortalama yüzde 16,9'luk artış kaydetti. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T19:47+0300
2022-10-06T19:47+0300
dünya
avrupa istatistik ofisi
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
kahve
finlandiya
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057398934_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_36054b2ec9b0eb1485e90e3981e6ab8c.jpg
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde kahve fiyatlarının son bir yılda ne kadar yükseldiğine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, hızla artan fiyatlar nedeniyle Avrupa ülkelerinde kahve neredeyse bir lüks haline geliyor.AB ülkelerinde bir fincan kahvenin ortalama fiyatı, ağustos ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 16.9'luk artış kaydetti. Kahvesine süt ve şeker ilave edenlerin bu keyfi ise daha da pahalıya mal oluyor.'Süt ve şeker fiyatlarının artması kahveyi daha pahalı hale getirdi'Söz konusu dönemde süt fiyatlarının ortalama yüzde 24.3 ve şeker fiyatlarının yüzde 33.4 artması kahveyi daha pahalı hale getirdi.AB ülkeleri arasında bir fincan kahve fiyatının en fazla arttığı ülke yüzde 43.6 ile Finlandiya oldu. Finlandiya'yı, yüzde 39.9 ile Litvanya, yüzde 36.7 ile İsveç, yüzde 36.4 ile Estonya ve yüzde 34.3 ile Macaristan izledi.Kahve fiyatları, Hollanda'da yüzde 22.4, Almanya'da 19.4 ve Belçika'da 17.4, Fransa'da 11.2 ve İtalya'da yüzde 6,6 artış gösterdi.Şeker fiyatlarındaki artışta ise zirveyi Polonya aldı. Polonya'da bir yıl öncesine kıyasla şeker fiyatları yüzde 109.2, Estonya'da 81.2 ve Letonya'da yüzde 58.3 yükseldi.Süt fiyatları Litvanya'da yüzde 50.2, Hırvatistan'da 41.2, Estonya'da 38.9 ve Almanya'da yüzde 30.6 arttı.Böylece, AB ülkelerinde kahve fiyatlarındaki artış, enflasyon oranlarının çok üzerinde seyretti.Avrupa ülkelerinde son aylarda enflasyon rekor kırıyor.Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi. Böylece enflasyon verileri, Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1057398934_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9e2b8fe248f9b5c6165c162ba7621c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa istatistik ofisi, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), kahve, finlandiya, avrupa
avrupa istatistik ofisi, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), kahve, finlandiya, avrupa

Avrupa'da kahve fiyatları hızla artıyor

19:47 06.10.2022
© AAKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde, yıl içerisinde bir fincan kahvenin fiyatı ortalama yüzde 16,9'luk artış kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde kahve fiyatlarının son bir yılda ne kadar yükseldiğine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, hızla artan fiyatlar nedeniyle Avrupa ülkelerinde kahve neredeyse bir lüks haline geliyor.
AB ülkelerinde bir fincan kahvenin ortalama fiyatı, ağustos ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 16.9'luk artış kaydetti. Kahvesine süt ve şeker ilave edenlerin bu keyfi ise daha da pahalıya mal oluyor.

'Süt ve şeker fiyatlarının artması kahveyi daha pahalı hale getirdi'

Söz konusu dönemde süt fiyatlarının ortalama yüzde 24.3 ve şeker fiyatlarının yüzde 33.4 artması kahveyi daha pahalı hale getirdi.
AB ülkeleri arasında bir fincan kahve fiyatının en fazla arttığı ülke yüzde 43.6 ile Finlandiya oldu. Finlandiya'yı, yüzde 39.9 ile Litvanya, yüzde 36.7 ile İsveç, yüzde 36.4 ile Estonya ve yüzde 34.3 ile Macaristan izledi.
Kahve fiyatları, Hollanda'da yüzde 22.4, Almanya'da 19.4 ve Belçika'da 17.4, Fransa'da 11.2 ve İtalya'da yüzde 6,6 artış gösterdi.
Şeker fiyatlarındaki artışta ise zirveyi Polonya aldı. Polonya'da bir yıl öncesine kıyasla şeker fiyatları yüzde 109.2, Estonya'da 81.2 ve Letonya'da yüzde 58.3 yükseldi.
Süt fiyatları Litvanya'da yüzde 50.2, Hırvatistan'da 41.2, Estonya'da 38.9 ve Almanya'da yüzde 30.6 arttı.
Böylece, AB ülkelerinde kahve fiyatlarındaki artış, enflasyon oranlarının çok üzerinde seyretti.
Avrupa ülkelerinde son aylarda enflasyon rekor kırıyor.
Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi. Böylece enflasyon verileri, Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала