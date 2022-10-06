https://sputniknews.com.tr/20221006/abdli-oyuncu-kevin-spacey-cinsel-saldiri-suclamasiyla-yargilaniyor-1062034191.html

ABD'li oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor

ABD'li oyuncu Kevin Spacey, cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyor

ABD'li tiyatro ve sinema oyuncusu Kevin Spacey, hakkında onlarca yıl öncesine dayanan bir cinsel taciz iddiasıyla ilgili açılan dava için New York'taki... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T18:29+0300

2022-10-06T18:29+0300

2022-10-06T18:29+0300

yaşam

kevin spacey

taciz

cinsel taciz

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Son yıllarda House of Cards dizisiyle ses getiren Hollywood yıldızı Spacey, 14 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden ABD'li aktör Anthony Rapp'ın açtığı hukuk davasında ifade vermek üzere Manhattan'daki mahkeme binasına giriş yaptı.Mahkeme önünde kalabalık bir gazeteci grubuyla karşılaşan Spacey, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.63 yaşındaki tecrübeli oyuncu bugünkü mahkemede jüri karşısında kendisini savunacak.Şu anda "Star Trek: Discovery" dizisinde oynayan 51 yaşındaki Rapp, iki Oscar ve çok sayıda büyük ödüle sahip Spacey tarafından 1980'li yıllarda Broadway'da farklı yer ve zamanlarda cinsel tacize uğradığını iddia etmişti.Hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarını birçok defa reddeden Spacey, Rapp'in iddiasını Twitter'dan yanıtlamış, olayı hatırlamadığını belirterek, "son derece uygunsuz sarhoş davranış" için özür dilediğini ifade etmişti.Spacey daha önce İngiltere'de 2005-2013 arasında üç erkeğe yönelik cinsel saldırı suçlamalarını reddetmiş, 2019'da ise kendisine yönelik uygunsuz davranış ve cinsel saldırı suçlaması davaları Massachusetts'te mahkeme tarafından düşürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20220527/abdli-aktor-kevin-spacey-hakkinda-3-erkege-yonelik-cinsel-saldiri-suclamasi-1056723118.html

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kevin spacey, taciz, cinsel taciz