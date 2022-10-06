https://sputniknews.com.tr/20221006/abd-temyiz-mahkemesi-trumpin-gizli-belge-davasinda-sureci-hizlandiracak-1062010938.html

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın gizli belge davasında süreci hızlandıracak

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın gizli belge davasında süreci hızlandıracak

ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın malikanesinde FBI'ın ele geçirdiği gizli belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi' talebini ele... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T04:50+0300

2022-10-06T04:50+0300

2022-10-06T04:50+0300

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ABD Temyiz Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın, kendisine ait Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) ele geçirilen gizli belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi" talebini ele almayı hızlandıracağını açıkladı.Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine ABD Temyiz Mahkemesi 11. Dairesi, Florida Federal mahkemesinin onayladığı bağımsız özel hakim kararının uygunluğunu değerlendirmeyi hızlandıracağını duyurdu.Açıklamada, temyiz görüşmelerinin, katipler tarafından kayıtlardan rastgele seçilen özel bir kurula havale edileceği ve dava ile ilgili sözlü ifadelerin ne zaman ve nasıl alınacağına da bu kurulun karar vereceği ifade edildi.Söz konusu duruşmalarla ilgili bir takvim verilmezken, brifinglerin 17 Kasım'da sona ereceği bir program belirlendi.Trump'ın hukuk ekibi, temyiz mahkemesindeki davanın hızlandırılmış bir şekilde ele alınmasına karşı çıkmış, bunun yerine en erken ocak ayında bir duruşma yapılmasını istemişti.Temyiz mahkemesi, Adalet Bakanlığının gerekçelerini 14 Ekim'e kadar mahkemeye sunmasını istemiş, Trump tarafına da ilk savunması için 10 Kasım'a kadar süre tanımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220924/abdde-trump-yanlilarinin-izinsiz-girdigi-secim-ofisindeki-oy-makineleri-degistiriliyor-1061576574.html

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abd, donald trump, belge, gizli belge, soruşturma