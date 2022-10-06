https://sputniknews.com.tr/20221006/abd-disisleri-polonyaya-nukleer-silah-yerlestirmeyi-planlamiyoruz-1062045925.html
ABD Dışişleri: Polonya’ya nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyoruz
ABD Dışişleri: Polonya’ya nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ülkesinin Polonya’ya ve 1997’den sonra NATO’ya katılan diğer ülkelere nükleer silah yerleştirmeyi... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T22:39+0300
2022-10-06T22:39+0300
2022-10-06T22:39+0300
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polonya
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nükleer
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Patel, bugünkü basın toplantısında, “Bu konunun görüşmeler sırasında gündeme getirildiğini bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki ABD, 1997’den sonra NATO’ya katılan ülkelerin topraklarına nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyor” diye konuştu.Polonya, NATO’ya 1999’da katılmıştı.Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesine ABD nükleer silahının yerleştirilmesinin açık konu olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/lukasenko-polonya-ve-abd-coktandir-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-konusunda-anlasti-1062041513.html
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ABD Dışişleri: Polonya’ya nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyoruz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ülkesinin Polonya’ya ve 1997’den sonra NATO’ya katılan diğer ülkelere nükleer silah yerleştirmeyi planlamadığını belirtti.
Patel, bugünkü basın toplantısında, “Bu konunun görüşmeler sırasında gündeme getirildiğini bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim ki ABD, 1997’den sonra NATO’ya katılan ülkelerin topraklarına nükleer silah yerleştirmeyi planlamıyor” diye konuştu.
Polonya, NATO’ya 1999’da katılmıştı.
Daha önce Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesine ABD nükleer silahının yerleştirilmesinin açık konu olduğunu dile getirmişti.