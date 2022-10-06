https://sputniknews.com.tr/20221006/abd-adalet-bakanligi-trumpin-malikanesinde-bulunan-belgelerin-bir-kismini-acikladi-1062017897.html

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın malikanesinde bulunan belgelerin bir kısmını açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından ele geçirilen belgeler arasında af... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T12:03+0300

2022-10-06T12:03+0300

2022-10-06T12:03+0300

dünya

abd

federal soruşturma bürosu (fbi)

abd adalet bakanlığı

donald trump

soruşturma

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ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi' talebinde bulunduğu belgelerin bir kısmını açıkladı.CNN'in haberine göre listede, Trump'ın iş bağlantılarına dair iletişim kayıtlarının yanı sıra eski başkanın Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu'ndan istifasına dair belge de yer aldı.Gizli tutulması gerekebileceği değerlendirilen 520 sayfalık 64 belge dahil Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgelerin bir kısmı açıklanmazken listenin tasnifi özel inceleme ekibi tarafından yapıldı.Açıklanan belgeler arasında Cumhuriyetçi bir avukatın Beyaz Saray'a Georgia eyaletinde 2020 seçimlerine karşı açılan davaya ilişkin elektronik posta da dikkati çekti.Öte yandan belgeler arasında bazı davalarla yasal anlaşmazlıklara dair belgeler de yer aldı, özel ekibin incelediği belgeler mühürlenerek mahkemeye sunuldu.Trump hakkındaki gizli belgeler soruşturmasıEski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskından 3 gün sonraki ilk açıklamasında, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığı'nın arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırılması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.'Arama emri'nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında 'çok gizli' damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.Trump, Mar-a-Lago'dan 'siyasi hasımlık' nedeniyle alındığını savunduğu belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelenmesi talebiyle Florida Federal Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme de Trump'ın talebini uygun bularak New York'tan yarı emekli federal yargıç Raymond Dearie'yi görevlendirmişti.Dearie'den, Trump'ın evinden alınan belgeleri 'gizlilik ihlali olup olmadığı yönünde' aralık ayı ortasına kadar incelemesi istenmişti.Adalet Bakanlığı da Florida Federal Mahkemesi'nin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' kararının, bu süreçte el konulan belgelerin çoğunun soruşturma sürecinde kullanılmasını geçici olarak yasaklaması nedeniyle temyize gitmişti.Trump, ayrıca gizli belgelerle ilgili devam eden hukuki tartışmayı dün ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıyarak söz konusu belgelerin 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim' tarafından incelemesine izin vermesi talebinde bulunmuştu.ABD Temyiz Mahkemesi, Trump'ın malikanesinde ele geçirilen gizli belgelerin, 'bağımsız bir hakem veya özel bir hakim tarafından incelenmesi' talebini ele almayı hızlandıracağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221006/abd-temyiz-mahkemesi-trumpin-gizli-belge-davasinda-sureci-hizlandiracak-1062010938.html

https://sputniknews.com.tr/20221004/trumpin-gorevdeyken-bazi-resmi-belgeleri-beyaz-sarayin-tuvaletine-attigi-iddia-edildi-1061959605.html

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abd, federal soruşturma bürosu (fbi), abd adalet bakanlığı, donald trump, soruşturma