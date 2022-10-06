https://sputniknews.com.tr/20221006/2022-nobel-edebiyat-odulunun-sahibi-belli-oldu-1062024020.html
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T14:04+0300
2022-10-06T14:04+0300
2022-10-06T14:19+0300
nobel edebiyat ödülü
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2022 Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Geçen yıl Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ın kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Fransız yazar Annie Ernaux'nun oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
nobel edebiyat ödülü
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
14:04 06.10.2022 (güncellendi: 14:19 06.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.
2022 Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Geçen yıl Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ın kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Fransız yazar Annie Ernaux'nun oldu.