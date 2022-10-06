Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221006/2022-nobel-edebiyat-odulunun-sahibi-belli-oldu-1062024020.html
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T14:04+0300
2022-10-06T14:19+0300
nobel edebiyat ödülü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062024961_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_65764f6004b6b51918e657a9c4c3e73a.jpg
2022 Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Geçen yıl Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ın kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Fransız yazar Annie Ernaux'nun oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062024961_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_6fd2d655acc4de782dde8ac63b7415f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nobel edebiyat ödülü
nobel edebiyat ödülü

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

14:04 06.10.2022 (güncellendi: 14:19 06.10.2022)
© AFP 2022 / JULIE SEBADELHA Annie Ernaux
 Annie Ernaux - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2022
© AFP 2022 / JULIE SEBADELHA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.
2022 Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Geçen yıl Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ın kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Fransız yazar Annie Ernaux'nun oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала