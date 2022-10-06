https://sputniknews.com.tr/20221006/2022-nobel-edebiyat-odulunun-sahibi-belli-oldu-1062024020.html

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı. 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T14:04+0300

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2022 Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Geçen yıl Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah'ın kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl Fransız yazar Annie Ernaux'nun oldu.

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2022

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nobel edebiyat ödülü