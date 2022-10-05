Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221005/yunanistan-basbakani-micotakis-abdli-heyet-ile-bir-araya-geldi-1061969937.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:15+0300
2022-10-05T01:18+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
abd
dedeağaç
amazon
google
microsoft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043255675_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c3cfb92cef97419a106735f7b965321d.jpg
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.
yunanistan
dedeağaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043255675_64:0:2731:2000_1920x0_80_0_0_e02183c60ca972094712f72a9c45f143.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, dedeağaç, amazon, google, microsoft
yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, dedeağaç, amazon, google, microsoft

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi

01:15 05.10.2022 (güncellendi: 01:18 05.10.2022)
© REUTERS / COSTAS BALTASYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© REUTERS / COSTAS BALTAS
Abone olTelegram
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.
Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.
Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала