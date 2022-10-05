https://sputniknews.com.tr/20221005/yunanistan-basbakani-micotakis-abdli-heyet-ile-bir-araya-geldi-1061969937.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:15+0300
2022-10-05T01:15+0300
2022-10-05T01:18+0300
dünya
yunanistan
kiryakos miçotakis
abd
dedeağaç
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Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.
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yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, dedeağaç, amazon, google, microsoft
yunanistan, kiryakos miçotakis, abd, dedeağaç, amazon, google, microsoft
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'li heyet ile bir araya geldi
01:15 05.10.2022 (güncellendi: 01:18 05.10.2022) Abone ol
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, görüşmede Yunanistan-ABD ilişkilerinin "son derece iyi bir seviyede" olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çekti.
Dedeağaç'ın stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu savunan Miçotakis, Yunanistan'ın, Avrupa'ya enerji akışında önemli bir giriş kapısı olmasının yanı sıra Amazon, Microsoft ve Google gibi firmaların yatırımlarıyla data stok ve yönetimi alanında da önemli bir merkez haline geldiğini ileri sürdü.
Türkiye'nin ikili ilişkilerde gerginliği tırmandıran söylemlere sahip olduğunu savunarak görüşmede bu iddialara yer veren Miçotakis, Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde diyalogdan yana olduğunu öne sürdü.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith'in başkanlık ettiği heyete, ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de eşlik etti.