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Yaşlı kadın köpek saldırısında hayatını kaybetti
Yaşlı kadın köpek saldırısında hayatını kaybetti
Karaman’da evinin önünde bir köpeğin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T17:59+0300
2022-10-05T17:59+0300
yaşam
karaman
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saldırı
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Karaman'da evinin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaştı.Ancak o sırada köpek birden kadına saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan köy sakinleri köpeği uzaklaştırdı. Boğazından ve kafasından ısırıldığı belirlenen kadın hayatını kaybetti.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Görgü tanığı Ahmet Yeniel yaşanan olayı şöyle anlattı:"Ben ekin ekmeden geliyordum. Sağ tarafıma baktığımda köpeği gördüm. Köpek kadını yere yatırmıştı, ben motorla yanaştım oraya köpeğe taş vurmaya çalıştım. Motorun üzerine çıktım bu arada kadın zaten ölmüş. Olcay Berk’i aradım. Silah getir uzaklaştıralım diye. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getirdik."
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karaman, köpek, saldırı
karaman, köpek, saldırı

Yaşlı kadın köpek saldırısında hayatını kaybetti

17:59 05.10.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6 aylık hamile kadın, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ-
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Karaman’da evinin önünde bir köpeğin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Karaman'da evinin bahçesinde köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Karaman’ın Kazımkarabekir içesine bağlı Sinci köyünde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Dudu Berk, evinin önünde ekmek kırıntıları yiyen köpeğin yanına yaklaştı.
Ancak o sırada köpek birden kadına saldırdı. Kadının çığlıklarını duyan köy sakinleri köpeği uzaklaştırdı. Boğazından ve kafasından ısırıldığı belirlenen kadın hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Ahmet Yeniel yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Ben ekin ekmeden geliyordum. Sağ tarafıma baktığımda köpeği gördüm. Köpek kadını yere yatırmıştı, ben motorla yanaştım oraya köpeğe taş vurmaya çalıştım. Motorun üzerine çıktım bu arada kadın zaten ölmüş. Olcay Berk’i aradım. Silah getir uzaklaştıralım diye. Silahla köpeği vurarak etkisiz hale getirdik."
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