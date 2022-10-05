https://sputniknews.com.tr/20221005/viyanadaki-rus-heyeti-baskani-gavrilov-ab-ukraynada-barisa-yatirim-yapmak-istemiyor-1062003461.html

Viyana'daki Rus heyeti başkanı: Batı’nın Kiev'e silah tedarik etme gerekçesi yasal olarak hükümsüz

Viyana'daki Rus heyeti başkanı: Batı’nın Kiev'e silah tedarik etme gerekçesi yasal olarak hükümsüz

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Avrupa Birliği’nin (AB) silahlı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T22:13+0300

2022-10-05T22:13+0300

2022-10-05T22:18+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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Gavrilov, yaptığı konuşmada AB’nin silahlı çatışmayı uzatma çizgisini koruyarak Ukrayna'da barışa yatırım yapmak istemediğini belirterek, “Rusya'ya azami ölçüde zarar verme arzusu ağır basıyor. Ancak küreselleşme koşullarında birbirine bağlı olan bir dünyada yaşıyoruz” diye konuştu.‘Batı’nın Kiev'e silah tedarik etme gerekçesi yasal olarak hükümsüz’Rus diplomat, “Batı’dan Ukrayna'ya meşru müdafaa hakkı çerçevesinde silah temin edildiğine dair gelen açıklamalar yasal olarak hükümsüzdür. Ukraynalı komutanlar Rusya'nın derinliklerindeki objelere saldırı imkanından bahsederken ne tür bir meşru müdafaa hakkı söz konusu olabilir? Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova'ya göre, Kiev ve Washington arasında Amerikan silahlarının Rus topraklarına karşı kullanılmamasına ilişkin anlaşma her tür silah için değil, sadece M142 HIMARS sistemleri için geçerli” ifadelerini kullandı.'Hataya düşmeyin'ABD Savunma Bakanlığı'nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Laura Cooper’in ‘HIMARS sistemleri ve mühimmatının Ukraynalı askerlerin Kırım'ı vurmasına imkan sağladığını’ artık açıkça belirttiğine dikkat çeken Gavrilov, “Bakın, hataya düşmeyin. Bütün bunlar, silahlı çatışma bölgesinin Avrupa'ya genişlemesine yol açabilir ve Rusya ile Kuzey Atlantik İttifakı arasında doğrudan bir çatışma için gerçek koşullar yaratabilir” vurgusunu yaptı.Moskova'nın Washington'u Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ağır ve uzun menzilli silah tedariki konusunda uyardığına da dikkat çeken Gavrilov, “Washingtonlu strateji uzmanlarına güney sınırlarımızdaki gerginliği tırmandırma yolunu izlemelerini tavsiye etmeyiz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne, bizi kaçınılmaz olarak karşı önlem almaya zorlayacak ağır ve uzun menzilli silahların tedarikine karşı kararlılıkla uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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