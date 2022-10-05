https://sputniknews.com.tr/20221005/uganda-devlet-baskani-museveni-general-oglunu-kenya-aciklamalari-sonrasi-gorevden-aldi-1061972562.html

Uganda Devlet Başkanı Museveni, general oğlunu Kenya açıklamaları sonrası görevden aldı

Uganda Devlet Başkanı Museveni, general oğlunu Kenya açıklamaları sonrası görevden aldı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T05:20+0300

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yoweri museveni

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general

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Ulusal basındaki habere göre, Devlet Başkanı Muhoozi Museveni, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin 'şakacı' paylaşımı sonrası oğlunu görevden aldı.Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını kaydeden Kainerugaba, iki ülkenin 'Doğu Afrika'yı büyük yapmak' için birlikte çalışması gerektiğini belirtmişti.Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı" paylaşımında bulunmuştu.Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.

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