https://sputniknews.com.tr/20221005/uganda-devlet-baskani-museveni-general-oglunu-kenya-aciklamalari-sonrasi-gorevden-aldi-1061972562.html
Uganda Devlet Başkanı Museveni, general oğlunu Kenya açıklamaları sonrası görevden aldı
Uganda Devlet Başkanı Museveni, general oğlunu Kenya açıklamaları sonrası görevden aldı
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T05:20+0300
2022-10-05T05:20+0300
2022-10-05T05:20+0300
dünya
kenya
uganda
yoweri museveni
görevden alma
oğul
general
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103194/51/1031945186_0:0:3752:2111_1920x0_80_0_0_67a587ff9bc795584d121c89f1ab4824.jpg
Ulusal basındaki habere göre, Devlet Başkanı Muhoozi Museveni, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin 'şakacı' paylaşımı sonrası oğlunu görevden aldı.Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını kaydeden Kainerugaba, iki ülkenin 'Doğu Afrika'yı büyük yapmak' için birlikte çalışması gerektiğini belirtmişti.Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı" paylaşımında bulunmuştu.Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20210811/uganda-olimpiyat-madalyasi-getiren-sporculara-omur-boyu-maas-ev-ve-otomobil-verdi-1047952088.html
kenya
uganda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103194/51/1031945186_213:0:3497:2463_1920x0_80_0_0_d09027c63a9723151053dc3440807187.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kenya, uganda, yoweri museveni, görevden alma, oğul, general
kenya, uganda, yoweri museveni, görevden alma, oğul, general
Uganda Devlet Başkanı Museveni, general oğlunu Kenya açıklamaları sonrası görevden aldı
Abone ol
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden aldığı bildirildi.
Ulusal basındaki habere göre, Devlet Başkanı Muhoozi Museveni, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin 'şakacı' paylaşımı sonrası oğlunu görevden aldı.
Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir" ifadesini kullanmıştı.
Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.
Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını kaydeden Kainerugaba, iki ülkenin 'Doğu Afrika'yı büyük yapmak' için birlikte çalışması gerektiğini belirtmişti.
Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı" paylaşımında bulunmuştu.
Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.