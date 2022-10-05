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https://sputniknews.com.tr/20221005/super-ligde-9-haftanin-hakemleri-aciklandi-1061997816.html
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Giresunspor-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor toto süper lig
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:7 Ekim Cuma20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya8 Ekim Cumartesi14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu9 Ekim Pazar14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan10 Ekim Pazartesi20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam
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türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig
türkiye futbol federasyonu (tff), spor toto süper lig

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

17:50 05.10.2022 (güncellendi: 17:51 05.10.2022)
© AADördüncü Hakem - Ofsayt
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Giresunspor-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük mücadelesinde Atilla Karaoğlan, Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasında ise Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.
Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
7 Ekim Cuma
20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya
8 Ekim Cumartesi
14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
9 Ekim Pazar
14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker
15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam
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