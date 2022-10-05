https://sputniknews.com.tr/20221005/senerin-ailesinin-avukati-acikladi-olum-haberi-kizina-pedagog-esliginde-soylenecek-1061977632.html

Şener'in ailesinin avukatı açıkladı: Ölüm haberi kızına pedagog eşliğinde söylenecek

Şener'in ailesinin avukatı açıkladı: Ölüm haberi kızına pedagog eşliğinde söylenecek

Ankara'da vahşice öldürülen müzisyen Onur Şener’in ailesinin avukatı Meltem Banko, acı haberin Şener'in kızına pedagog eşliğinde söyleneceğini söyledi 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T11:34+0300

2022-10-05T11:34+0300

2022-10-05T11:35+0300

yaşam

onur şener

ankara

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Çankaya’daki bir eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği için öldürülen solist Onur Şener’in (45) avukatı Meltem Banko, dava süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.İHA'nın haberine göre, gerekli çalışmaları başlattıklarını kaydeden Banko, “Bugün itibariyle dosyayı vekaleti sunmuş bulunuyoruz. İfadelerde ciddi çelişmeler söz konusu. Tüm şahısların tutuklanmaları için gerekli çalışmaları başlattık. Adli kontrol altına alınan şahıslar kamu vicdanını yaralamıştır. Biz o şahısların da tutuklanması için elimizden geleni yapacağız. Mekanın içerisinde bir vaka meydana geliyor. Onur Şener de dışarıya çıkıyor. Dışarıda kimse ona destek olmuyor. Bu güvenlik açığından ciddi anlamda rahatsızız. Kameraların çalışmadığı bilgisi geldi. Sokakta olayı gören kameranın olmadığını görüyoruz. Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğundan söz edebiliriz” dedi.Onur Şener’in 5 buçuk yaşındaki kızının henüz durumdan haberinin olmadığını söyleyen Banko, “Mekanın dışında Onur Şener’e saldırı düzenlenmiş. İlerleyen günlerde detaylara ilişkin açıklamalarda bulunacağız. ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısının istenmesi gibi ve onun çalınmaması gibi bir durum söz konusu değil. Onur Şener; milliyetçi, vatanını milletini seven çok değerli bir arkadaşımızdı. Bu gibi olaylarda ölen insanların arkasından çok çirkin suçlamalar ortaya çıkabilir. Bugün pedagog eşliğinde Onur Şener’in çocuğuna öldüğünün bilgisi verilecek. Babasının hasta olduğu söylenmişti. O şekilde biliyordu” şeklinde konuştu.

ankara

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onur şener, ankara