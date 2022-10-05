https://sputniknews.com.tr/20221005/rusya-anayasa-mahkemesi-dunya-anayasa-yargisi-konferansindan-wccj-cekildi-1061998813.html

Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildi

Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildi

Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildiğini duyurdu. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T18:36+0300

2022-10-05T18:36+0300

2022-10-05T18:36+0300

dünya

rusya

rusya adalet bakanlığı

anayasa mahkemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg

Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’nın (WCCJ) Rusya’nın siyasi olarak kınanması için kullanıldığı gerekçesiyle 2009 yılından bu yana kongrelerine katıldığı bu yargı kurumundan çekildiğini açıkladı.Mahkemeden yapılan açıklamada “Bu karar, WCCJ tüzüğünün ilkelerine aykırı olarak bu platformun Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi'ni anayasa mahkemeleri ve eşdeğer kurumlar topluluğu tarafından politize edilmiş bir Rus karşıtı değerlendirmenin nesnesi haline getirmek ve yetkilerini Rusya Federasyonu Anayasasına uygun olarak kullanırken ifade ettiği yasal pozisyonları nedeniyle yaptırımlara tabi tutmak için kullanılması nedeniyle alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin aynı nedenlerle mart ayında Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'ndan çekildiği belirtildi.Rusya Anayasa Mahkemesi hafta başında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin uluslararası anlaşmaları Anayasaya uygun olarak kabul etmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya adalet bakanlığı, anayasa mahkemesi