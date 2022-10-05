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https://sputniknews.com.tr/20221005/rusya-anayasa-mahkemesi-dunya-anayasa-yargisi-konferansindan-wccj-cekildi-1061998813.html
Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildi
Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildi
Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildiğini duyurdu. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T18:36+0300
2022-10-05T18:36+0300
dünya
rusya
rusya adalet bakanlığı
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Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’nın (WCCJ) Rusya’nın siyasi olarak kınanması için kullanıldığı gerekçesiyle 2009 yılından bu yana kongrelerine katıldığı bu yargı kurumundan çekildiğini açıkladı.Mahkemeden yapılan açıklamada “Bu karar, WCCJ tüzüğünün ilkelerine aykırı olarak bu platformun Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi'ni anayasa mahkemeleri ve eşdeğer kurumlar topluluğu tarafından politize edilmiş bir Rus karşıtı değerlendirmenin nesnesi haline getirmek ve yetkilerini Rusya Federasyonu Anayasasına uygun olarak kullanırken ifade ettiği yasal pozisyonları nedeniyle yaptırımlara tabi tutmak için kullanılması nedeniyle alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin aynı nedenlerle mart ayında Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'ndan çekildiği belirtildi.Rusya Anayasa Mahkemesi hafta başında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin uluslararası anlaşmaları Anayasaya uygun olarak kabul etmişti.
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rusya, rusya adalet bakanlığı, anayasa mahkemesi
rusya, rusya adalet bakanlığı, anayasa mahkemesi

Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildi

18:36 05.10.2022
© DHAmahkeme - yargı
mahkeme - yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© DHA
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Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’ndan (WCCJ) çekildiğini duyurdu.
Rusya Anayasa Mahkemesi, Dünya Anayasa Yargısı Konferansı’nın (WCCJ) Rusya’nın siyasi olarak kınanması için kullanıldığı gerekçesiyle 2009 yılından bu yana kongrelerine katıldığı bu yargı kurumundan çekildiğini açıkladı.
Mahkemeden yapılan açıklamada “Bu karar, WCCJ tüzüğünün ilkelerine aykırı olarak bu platformun Rusya Federasyonu Anayasa Mahkemesi'ni anayasa mahkemeleri ve eşdeğer kurumlar topluluğu tarafından politize edilmiş bir Rus karşıtı değerlendirmenin nesnesi haline getirmek ve yetkilerini Rusya Federasyonu Anayasasına uygun olarak kullanırken ifade ettiği yasal pozisyonları nedeniyle yaptırımlara tabi tutmak için kullanılması nedeniyle alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Rusya Anayasa Mahkemesi'nin aynı nedenlerle mart ayında Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı'ndan çekildiği belirtildi.
Rusya Anayasa Mahkemesi hafta başında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına ilişkin uluslararası anlaşmaları Anayasaya uygun olarak kabul etmişti.
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