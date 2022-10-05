https://sputniknews.com.tr/20221005/putin-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-federal-yasayi-imzaladi-1061974365.html
Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı
Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T09:42+0300
2022-10-05T09:42+0300
2022-10-05T09:42+0300
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Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine ilişkin federal yasayı imzaladı.