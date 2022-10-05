Türkiye
https://sputniknews.com.tr/20221005/putin-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-federal-yasayi-imzaladi-1061974365.html
Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı
Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T09:42+0300
2022-10-05T09:42+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061815440_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_a1a1310db9d8e1891690f55f08990348.jpg
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061815440_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7175188ee0961a6903c6b2dc5e2bcb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya
rusya

Putin, Donbass, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanmasına ilişkin federal yasayı imzaladı

09:42 05.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Multimedya arşivine gidinRusya lideri Putin
Rusya lideri Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine ilişkin federal yasayı imzaladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала