https://sputniknews.com.tr/20221005/putin-donbass-herson-ve-zaporojyede-durumun-istikrara-kavusacagina-inaniyorum-1061994400.html
Putin: Donbass, Herson ve Zaporojye’de durumun istikrara kavuşacağına inanıyorum
Putin: Donbass, Herson ve Zaporojye’de durumun istikrara kavuşacağına inanıyorum
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni bölgeleri hâline gelen Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerindeki durumun... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T16:28+0300
2022-10-05T16:28+0300
2022-10-05T16:35+0300
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Rusya lideri Putin, Yılın Öğretmeni adlı bir yarışmanın finalistleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “(Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’de) durumun istikrara kavuşacağını ve böylelikle bu toprakları rahat bir biçimde kalkındırabileceğimizi düşünüyorum” dedi.Toplantıda söz konusu yeni toprakların Rusya’ya bağlanmaları kararının alınması öncesinde buralarda düzenlenen referandumların sonuçlarına ilişkin soruya yanıt veren Putin, “Dürüstçe söylemem gerekirse bahsettiğiniz referandumların sonuçları beni memnun etmelerinin yanında beni şaşırttı da” ifadelerini kullandı.Putin, "Size temin ederim ki (referandum sonuçlarına) gözlemciler ikna olmuş durumda, bir şeyleri düzeltmek ya da eklemek gibi bir istek söz konusu değildi. Biz kendi adımıza karar verdik, ben kendi adıma karar verdim: İnsanlar ne istiyorsa o olacaktı. İnsanlar ne derse öyle yapacaktık. Referandumun sonuçları şaşırtıcı olsa da tamamıyla şeffaflar ve bu konuda hiçbir şüphe bulunmuyor. Bu sonuçlar, insanların ruh hâlleri ve arzularına dair nesnel verileri yansıtıyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221005/peskov-herson-ve-zaporojyede-ozgurlestirilmesi-gereken-topraklar-var---1061987116.html
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rusya, ukrayna, herson, donbass, zaporojye
Putin: Donbass, Herson ve Zaporojye’de durumun istikrara kavuşacağına inanıyorum
16:28 05.10.2022 (güncellendi: 16:35 05.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yeni bölgeleri hâline gelen Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgelerindeki durumun istikrara kavuşacağına inandığını belirtti.
Rusya lideri Putin, Yılın Öğretmeni adlı bir yarışmanın finalistleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, “(Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye’de) durumun istikrara kavuşacağını ve böylelikle bu toprakları rahat bir biçimde kalkındırabileceğimizi düşünüyorum” dedi.
Toplantıda söz konusu yeni toprakların Rusya’ya bağlanmaları kararının alınması öncesinde buralarda düzenlenen referandumların sonuçlarına ilişkin soruya yanıt veren Putin, “Dürüstçe söylemem gerekirse bahsettiğiniz referandumların sonuçları beni memnun etmelerinin yanında beni şaşırttı da” ifadelerini kullandı.
Putin, "Size temin ederim ki (referandum sonuçlarına) gözlemciler ikna olmuş durumda, bir şeyleri düzeltmek ya da eklemek gibi bir istek söz konusu değildi. Biz kendi adımıza karar verdik, ben kendi adıma karar verdim: İnsanlar ne istiyorsa o olacaktı. İnsanlar ne derse öyle yapacaktık. Referandumun sonuçları şaşırtıcı olsa da tamamıyla şeffaflar ve bu konuda hiçbir şüphe bulunmuyor. Bu sonuçlar, insanların ruh hâlleri ve arzularına dair nesnel verileri yansıtıyor" diye konuştu.