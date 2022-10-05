https://sputniknews.com.tr/20221005/prof-dr-ozlu-kovid-19-icin-yeni-asilarin-artik-uretilmesini-kullanilma-girmesini-bekliyoruz-1061973635.html

Prof. Dr. Özlü: Kovid-19 için yeni aşıların artık üretilmesini, kullanıma girmesini bekliyoruz

Prof. Dr. Özlü: Kovid-19 için yeni aşıların artık üretilmesini, kullanıma girmesini bekliyoruz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T08:54+0300

2022-10-05T08:54+0300

2022-10-05T09:29+0300

koronavirüs

tevfik özlü

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Kovid-19’un artık döngüsel sürece girdiğini belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:'Risk gruplarının grip aşısını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz'Risk gruplarının grip aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Özlü, “Grip aşısı için mevsim geldi. Şimdi yeni grip aşılarının piyasa girmesiyle beraber risk gruplarına bu aşının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Her sene yeniden yapılan bir aşı bu. Daha önceki yıllarda grip aşısı yaptırmış olmanız yeterli değil. Yeniden bu sene için yeni üretilen aşılarla risk gruplarının aşılanmasında mutlaka yarar var. Özellikle Akciğer hastalığı olanlar ya da kalp hastalığı olanlar kronik hastalığı olanların aşılanmasını tavsiye ediyoruz“ şeklinde konuştu.Yeni Kovid-19 aşılarının üretilmesini beklediklerini ifade eden Özlü, “Kovid 19 içinde yeni aşıların artık üretilmesini kullanıma girmesini bekliyoruz. Yeni varyantlara karşı geliştirilen aşılar piyasaya umarım yakın zamanda girer. Şöyle bir beklenti var; kovid- 19’un yaygın olarak dolaşımda bulunduğu 2020-2021 yıllarında kovid-19 virüsünün etkisiyle bizim çok dikkatli olmamız maske takmamız mesafemizi korumamız el hijyenine dikkat etmemiz bu konuda çok duyarlı olmamız pandemi süreci içerisinde kısıtlamalar, kapatmalar, yasaklamalar kalabalıkların bir araya gelmemesi büyük organizasyonların iptal edilmesi ve benzeri tedbirler grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görülmesini çok çok azalttı. 2020-2021 sezonunda çok az grip vakası gördük. Dolayısıyla son iki yıldan beri griple karşılaşılmadığı için toplumda grip virüsüne karşı olan bağışıklıkta bir düşme söz konusu olabilir ve bu sene buna bağlı olarak grip vakalarında bir artış daha çok etkilenme beklentisi var. Bu beklenti doğru çıkar mı? Çıkmaz mı? Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdiki verilere bakıldığında grip vakalarında önemli ölçüde artışın olduğunu hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki veriler bunu destekliyor. O açıdan bu sene grip konusunda da çok dikkatli olmakta fayda var. Grip için yapmamız gerekenler kovit için yapmamız gerekenlerle aşağı yukarı aynı. Alınması gereken tedbirler maske, mesafe ve el hijyeni ve iyi havalandırma diyebiliriz. Bunlara dikkat edersek tüm viral enfeksiyonlara karşı kendimizi korumuş olabiliriz. Bir de aşı önemli olan bu” ifadelerini kullandı.'Kovid-19’un özellikle risk grupları için tehdit olmaya devam ediyor'Prof. Dr. Tevfik Özlü, Kovid-19’un hala dolaşımda olduğunu hatırlatarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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tevfik özlü, koronavirüs, türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı