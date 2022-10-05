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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/polonya-nato-kapsaminda-nukleer-silahlara-evsahipligi-yapmak-icin-abd-yonetimiyle-gorusuyoruz-1061996023.html
Polonya: NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapmak için ABD yönetimiyle görüşüyoruz
Polonya: NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapmak için ABD yönetimiyle görüşüyoruz
Polonya ilk defa nükleer silah konuşlandırma amacıyla ABD ile görüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Duda, NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapma... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T17:36+0300
2022-10-05T17:54+0300
ukrayna krizi
polonya
abd
nato
nükleer silah
andrzej duda
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Ukrayna krizinin nükleer savaşa dönüşebileceğine dair endişelerin arttığı dönemde, krizin tırmandırıcısı ülkelerden Polonya, ABD'nin nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya talip olduğunu açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil olma konusunu Washington'la görüştüklerini duyurdu. Program, caydırıcılık adına nükleer silahı olmayan üyelerin topraklarında nükleer üyelerin silahlarını konuşlandırmasını içeriyor. Bu kapsamda ABD'nin nükleer silahları, Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye'de konuşlu bulunuyor.NATO'nun Doğu Avrupa'daki en büyük üyesi konumunda olan ve son dönemde askeri harcamaları artıran Polonya'da yetkililerden bugüne dek nükleer silah konuşlandırma amacıyla müttefiklerle görüştüklerine dair bir açıklama gelmemişti. Gazeta Polska'ya konuşan Cumhurbaşkanı Duda, "Her şeyden önce sorun nükleer silah sahibi olmamamız. Nükleer paylaşım programına katılmamız için her zaman potansiyel fırsat var" diyerek ekledi:“ABD'nin böyle bir olasılığı değerlendirip değerlendirmediği konusunda Amerikalı liderlerle konuştuk. Konu açık."Duda'nın açıklaması, ilk kez NATO üyesi eski bir Demir Perde ülkesinin ABD nükleer silahlarına evsahipliği yapıp yapamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ukrayna krizinin temelinde ise NATO'nun doğuya dur duraksız genişlemesine Rusya'nın karşı çıkması yatıyor.
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polonya, abd, nato, nükleer silah, andrzej duda
polonya, abd, nato, nükleer silah, andrzej duda

Polonya: NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapmak için ABD yönetimiyle görüşüyoruz

17:36 05.10.2022 (güncellendi: 17:54 05.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Михайло Подоляк@Podolyak_M (Zelenskiy'in danışmanı)Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın (solda) 22 Mayıs 2022'deki Kiev ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ağırlanırken
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın (solda) 22 Mayıs 2022'deki Kiev ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ağırlanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Михайло Подоляк@Podolyak_M (Zelenskiy'in danışmanı)
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Polonya ilk defa nükleer silah konuşlandırma amacıyla ABD ile görüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Duda, NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapma konusunu ABD yönetimiyle görüştüklerini söyledi. Anlaşmaya varılması halinde, bu, ilk kez eski bir Demir Perde ülkesine ABD nükleer silahlarının konuşlandırılması anlamına da gelecek.
Ukrayna krizinin nükleer savaşa dönüşebileceğine dair endişelerin arttığı dönemde, krizin tırmandırıcısı ülkelerden Polonya, ABD'nin nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya talip olduğunu açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil olma konusunu Washington'la görüştüklerini duyurdu.
Program, caydırıcılık adına nükleer silahı olmayan üyelerin topraklarında nükleer üyelerin silahlarını konuşlandırmasını içeriyor. Bu kapsamda ABD'nin nükleer silahları, Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye'de konuşlu bulunuyor.
NATO'nun Doğu Avrupa'daki en büyük üyesi konumunda olan ve son dönemde askeri harcamaları artıran Polonya'da yetkililerden bugüne dek nükleer silah konuşlandırma amacıyla müttefiklerle görüştüklerine dair bir açıklama gelmemişti.
Gazeta Polska'ya konuşan Cumhurbaşkanı Duda, "Her şeyden önce sorun nükleer silah sahibi olmamamız. Nükleer paylaşım programına katılmamız için her zaman potansiyel fırsat var" diyerek ekledi:
“ABD'nin böyle bir olasılığı değerlendirip değerlendirmediği konusunda Amerikalı liderlerle konuştuk. Konu açık."
Duda'nın açıklaması, ilk kez NATO üyesi eski bir Demir Perde ülkesinin ABD nükleer silahlarına evsahipliği yapıp yapamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Ukrayna krizinin temelinde ise NATO'nun doğuya dur duraksız genişlemesine Rusya'nın karşı çıkması yatıyor.
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