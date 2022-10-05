Polonya: NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapmak için ABD yönetimiyle görüşüyoruz
17:36 05.10.2022 (güncellendi: 17:54 05.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Михайло Подоляк@Podolyak_M (Zelenskiy'in danışmanı)Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın (solda) 22 Mayıs 2022'deki Kiev ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ağırlanırken
© Fotoğraf : Twitter/Михайло Подоляк@Podolyak_M (Zelenskiy'in danışmanı)
Polonya ilk defa nükleer silah konuşlandırma amacıyla ABD ile görüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Duda, NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapma konusunu ABD yönetimiyle görüştüklerini söyledi. Anlaşmaya varılması halinde, bu, ilk kez eski bir Demir Perde ülkesine ABD nükleer silahlarının konuşlandırılması anlamına da gelecek.
Ukrayna krizinin nükleer savaşa dönüşebileceğine dair endişelerin arttığı dönemde, krizin tırmandırıcısı ülkelerden Polonya, ABD'nin nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya talip olduğunu açıkladı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil olma konusunu Washington'la görüştüklerini duyurdu.
Poland talks with the US about participating in the nuclear weapons sharing program https://t.co/jD2QG95ity— Bloomberg (@business) October 5, 2022
Program, caydırıcılık adına nükleer silahı olmayan üyelerin topraklarında nükleer üyelerin silahlarını konuşlandırmasını içeriyor. Bu kapsamda ABD'nin nükleer silahları, Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye'de konuşlu bulunuyor.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2022
Poland’s president Andrzej Duda has revealed that Poland has entered into negotiations with the U.S. to enter the NATO nuclear sharing program.
American nukes are currently stored in Germany, Italy, Turkey, Belgium and the Netherlands within the program. pic.twitter.com/3duxXKCj8D
NATO'nun Doğu Avrupa'daki en büyük üyesi konumunda olan ve son dönemde askeri harcamaları artıran Polonya'da yetkililerden bugüne dek nükleer silah konuşlandırma amacıyla müttefiklerle görüştüklerine dair bir açıklama gelmemişti.
Gazeta Polska'ya konuşan Cumhurbaşkanı Duda, "Her şeyden önce sorun nükleer silah sahibi olmamamız. Nükleer paylaşım programına katılmamız için her zaman potansiyel fırsat var" diyerek ekledi:
“ABD'nin böyle bir olasılığı değerlendirip değerlendirmediği konusunda Amerikalı liderlerle konuştuk. Konu açık."
Duda'nın açıklaması, ilk kez NATO üyesi eski bir Demir Perde ülkesinin ABD nükleer silahlarına evsahipliği yapıp yapamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Ukrayna krizinin temelinde ise NATO'nun doğuya dur duraksız genişlemesine Rusya'nın karşı çıkması yatıyor.