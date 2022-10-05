https://sputniknews.com.tr/20221005/polonya-nato-kapsaminda-nukleer-silahlara-evsahipligi-yapmak-icin-abd-yonetimiyle-gorusuyoruz-1061996023.html

Polonya: NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapmak için ABD yönetimiyle görüşüyoruz

Polonya: NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapmak için ABD yönetimiyle görüşüyoruz

Polonya ilk defa nükleer silah konuşlandırma amacıyla ABD ile görüştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Duda, NATO kapsamında nükleer silahlara evsahipliği yapma... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T17:36+0300

2022-10-05T17:36+0300

2022-10-05T17:54+0300

ukrayna krizi

polonya

abd

nato

nükleer silah

andrzej duda

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Ukrayna krizinin nükleer savaşa dönüşebileceğine dair endişelerin arttığı dönemde, krizin tırmandırıcısı ülkelerden Polonya, ABD'nin nükleer silahlarına evsahipliği yapmaya talip olduğunu açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun nükleer paylaşım programına dahil olma konusunu Washington'la görüştüklerini duyurdu. Program, caydırıcılık adına nükleer silahı olmayan üyelerin topraklarında nükleer üyelerin silahlarını konuşlandırmasını içeriyor. Bu kapsamda ABD'nin nükleer silahları, Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye'de konuşlu bulunuyor.NATO'nun Doğu Avrupa'daki en büyük üyesi konumunda olan ve son dönemde askeri harcamaları artıran Polonya'da yetkililerden bugüne dek nükleer silah konuşlandırma amacıyla müttefiklerle görüştüklerine dair bir açıklama gelmemişti. Gazeta Polska'ya konuşan Cumhurbaşkanı Duda, "Her şeyden önce sorun nükleer silah sahibi olmamamız. Nükleer paylaşım programına katılmamız için her zaman potansiyel fırsat var" diyerek ekledi:“ABD'nin böyle bir olasılığı değerlendirip değerlendirmediği konusunda Amerikalı liderlerle konuştuk. Konu açık."Duda'nın açıklaması, ilk kez NATO üyesi eski bir Demir Perde ülkesinin ABD nükleer silahlarına evsahipliği yapıp yapamayacağına dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ukrayna krizinin temelinde ise NATO'nun doğuya dur duraksız genişlemesine Rusya'nın karşı çıkması yatıyor.

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polonya, abd, nato, nükleer silah, andrzej duda