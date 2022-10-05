https://sputniknews.com.tr/20221005/peskov-herson-ve-zaporojyede-ozgurlestirilmesi-gereken-topraklar-var---1061987116.html
Peskov: Herson ve Zaporojye'de özgürleştirilmesi gereken topraklar var
Peskov: Herson ve Zaporojye'de özgürleştirilmesi gereken topraklar var
Rusya'ya bağlanan Herson ve Zaporojye bölgelerinin sınırlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamede tanımlandığını belirten... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T14:08+0300
2022-10-05T14:08+0300
2022-10-05T14:10+0300
ukrayna krizi
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dmitriy peskov
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Rusya'ya katıldıkları tarihte bu bölgelerde askeri-sivil idarenin bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bazı topraklar her halükarda geri alınacak ve biz, Rusya'yla yaşama isteğini dile getiren nüfusla görüş alışverişine devam edeceğiz" dedi. Yeni bölgelerdeki tüm yerleşimlerin Rusya ordusunun kontrolü alına alınacağını söyleyen Peskov, 24 Şubat'tan beri süren özel askeri harekatın statüsünün terörle mücadele harekatı olarak değiştirileceğiyle ilgili iddiaları ise tekzip etti. Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine ilişkin federal yasayı imzalamasıyla birlikte bu bölgelerin Rusya'nın bugün resmen daha da büyüdüğünü kaydeden Peskov, bunun çok önemli olduğunu söyledi. 'Kırım'a ulaşabilecek sistemlerin Kiev'e tedariki, ABD'nin çatışmalara doğrudan katıldığını doğruluyor' ABD'nin Ukrayna'ya HIMARS sistemlerinde kullanılmak üzere Kırım'a kadar ulaşabilecek GMLRS roketleri tedarik etmesini eleştiren Peskov, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin bu çatışmaya direkt olarak müdahil olduğunu hem doğrudan hem de dolaylı olarak teyit ediyor. Bu durum, son derece ama son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221005/putin-donbass-herson-ve-zaporojyenin-rusyaya-baglanmasina-iliskin-federal-yasayi-imzaladi-1061974365.html
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rusya, dmitriy peskov, zaporojye, herson, ukrayna
rusya, dmitriy peskov, zaporojye, herson, ukrayna
Peskov: Herson ve Zaporojye'de özgürleştirilmesi gereken topraklar var
14:08 05.10.2022 (güncellendi: 14:10 05.10.2022) Abone ol
Rusya'ya bağlanan Herson ve Zaporojye bölgelerinin sınırlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnamede tanımlandığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, buna göre bu bölgelerin bazı kısımlarının halen özgürleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya'ya katıldıkları tarihte bu bölgelerde askeri-sivil idarenin bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bazı topraklar her halükarda geri alınacak ve biz, Rusya'yla yaşama isteğini dile getiren nüfusla görüş alışverişine devam edeceğiz" dedi.
Yeni bölgelerdeki tüm yerleşimlerin Rusya ordusunun kontrolü alına alınacağını söyleyen Peskov, 24 Şubat'tan beri süren özel askeri harekatın statüsünün terörle mücadele harekatı olarak değiştirileceğiyle ilgili iddiaları ise tekzip etti.
Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rusya’nın parçaları hâline gelmesine ilişkin federal yasayı imzalamasıyla birlikte bu bölgelerin Rusya'nın bugün resmen daha da büyüdüğünü kaydeden Peskov, bunun çok önemli olduğunu söyledi.
'Kırım'a ulaşabilecek sistemlerin Kiev'e tedariki, ABD'nin çatışmalara doğrudan katıldığını doğruluyor'
ABD'nin Ukrayna'ya HIMARS sistemlerinde kullanılmak üzere Kırım'a kadar ulaşabilecek GMLRS roketleri tedarik etmesini eleştiren Peskov, "Bu tür açıklamalar, ABD'nin bu çatışmaya direkt olarak müdahil olduğunu hem doğrudan hem de dolaylı olarak teyit ediyor. Bu durum, son derece ama son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor" diye konuştu.