https://sputniknews.com.tr/20221005/nagehan-alci-erdogan-kemal-kilicdaroglunu-bu-konusma-ile-bu-mevzu-ozelinde-paramparca-etti-1061985415.html

Nagehan Alçı: Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti

Nagehan Alçı: Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin başörtüsü teklifine yönelik tepkilerini değerlendirdi. Alçı, " Erdoğan, Kemal... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:48+0300

2022-10-05T13:48+0300

2022-10-05T13:48+0300

politika

nagehan alçı

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nagehan Alçı, "Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti. Son dönemde hiçbir konuda Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na böyle net bir üstünlük kurmamıştı. Kemal Bey bu çıkışıyla Tayyip Bey’e müthiş bir pas attı. Erdoğan da o pası gol yaptı" ifadelerini kullandı.

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2022

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Sputnik Türkiye

nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu