https://sputniknews.com.tr/20221005/nagehan-alci-erdogan-kemal-kilicdaroglunu-bu-konusma-ile-bu-mevzu-ozelinde-paramparca-etti-1061985415.html
Nagehan Alçı: Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti
Nagehan Alçı: Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin başörtüsü teklifine yönelik tepkilerini değerlendirdi. Alçı, " Erdoğan, Kemal... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:48+0300
2022-10-05T13:48+0300
2022-10-05T13:48+0300
politika
nagehan alçı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
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Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nagehan Alçı, "Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti. Son dönemde hiçbir konuda Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na böyle net bir üstünlük kurmamıştı. Kemal Bey bu çıkışıyla Tayyip Bey’e müthiş bir pas attı. Erdoğan da o pası gol yaptı" ifadelerini kullandı.
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nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
nagehan alçı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Nagehan Alçı: Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti
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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin başörtüsü teklifine yönelik tepkilerini değerlendirdi. Alçı, " Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti" yorumunda bulundu.
Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Nagehan Alçı, "Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu konuşma ile bu mevzu özelinde paramparça etti. Son dönemde hiçbir konuda Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na böyle net bir üstünlük kurmamıştı. Kemal Bey bu çıkışıyla Tayyip Bey’e müthiş bir pas attı. Erdoğan da o pası gol yaptı" ifadelerini kullandı.