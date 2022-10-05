https://sputniknews.com.tr/20221005/muhterem-ince-anayasa-mahkemesi-uyeligine-secildi-1062003998.html

Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

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TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nde boşalacak bir üyelik için gizli oylama yapıldı.Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylardan hiçbiri, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamayınca ikinci tur oylama yapıldı.İkinci tur oylamada da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.Böylece Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.Bu arada, CHP ve HDP oylamaya katılmadı.Üye seçimi sonrasında TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Genel Kurul gündemindeki konular tamamlandığı için birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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