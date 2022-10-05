https://sputniknews.com.tr/20221005/mhpnin-siyaset-ve-liderlik-okulunda-ilk-dersi-bahceli-verecek-1061986790.html
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda ilk dersi Bahçeli verecek
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda ilk dersi Bahçeli verecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yeni eğitim dönemine 8 Ekim'de başlayacak okulda, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T13:58+0300
2022-10-05T13:58+0300
2022-10-05T13:58+0300
politika
devlet bahçeli
ders
okul
siyaset
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MHP'nin 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun yeni eğitim döneminde ilk dersi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.Bahçeli'nin katılımıyla 8 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk, Türk dış politikası, insan hakları, siyaset sosyolojisi, liderlik, yazılı-görsel sosyal medya analizi, Türkiye ve dünya ekonomileri, dil ve hitabet, diksiyon, Türk toplum yapısı, teşkilatlanma ve propaganda konularında dersler alacak.18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.'Liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini istiyoruz'MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, programın amacının, Türkiye'de siyaset kurumunun her kademesinde hızla değişen dünyanın şartlarına hızla ayak uydurabilecek, milletin taleplerini yine milletin değerleriyle örtüştürerek somut politikalar üretebilecek kadrolar hazırlamak olduğunu söyledi.Kılıç, MHP lideri Bahçeli'nin 'Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez' olarak nitelediği okulda, bugüne kadar 584 öğrenciye çok farklı alanlarda dersler verildiğini ifade etti.Eğitime 23-40 yaş arası lisans mezunu herkesin başvurabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:
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devlet bahçeli, ders, okul, siyaset
devlet bahçeli, ders, okul, siyaset
MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda ilk dersi Bahçeli verecek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yeni eğitim dönemine 8 Ekim'de başlayacak okulda, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk alanlarında eğitim verilecek.
MHP'nin 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun yeni eğitim döneminde ilk dersi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.
Bahçeli'nin katılımıyla 8 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk, Türk dış politikası, insan hakları, siyaset sosyolojisi, liderlik, yazılı-görsel sosyal medya analizi, Türkiye ve dünya ekonomileri, dil ve hitabet, diksiyon, Türk toplum yapısı, teşkilatlanma ve propaganda konularında dersler alacak.
18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.
'Liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini istiyoruz'
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, programın amacının, Türkiye'de siyaset kurumunun her kademesinde hızla değişen dünyanın şartlarına hızla ayak uydurabilecek, milletin taleplerini yine milletin değerleriyle örtüştürerek somut politikalar üretebilecek kadrolar hazırlamak olduğunu söyledi.
Kılıç, MHP lideri Bahçeli'nin 'Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez' olarak nitelediği okulda, bugüne kadar 584 öğrenciye çok farklı alanlarda dersler verildiğini ifade etti.
Eğitime 23-40 yaş arası lisans mezunu herkesin başvurabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar hemen her meslekte öğrencimiz olmuştur. Okulumuza olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençlerin bu konuda temel bilgileri edinerek, liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini istiyoruz. Okulumuz, diğer siyasi partilerle mukayese edildiğinde istikrarlı, ders yelpazesinin ve eğitim süresinin en geniş olduğu okuldur."