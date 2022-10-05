https://sputniknews.com.tr/20221005/mhpnin-siyaset-ve-liderlik-okulunda-ilk-dersi-bahceli-verecek-1061986790.html

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda ilk dersi Bahçeli verecek

MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda ilk dersi Bahçeli verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yeni eğitim dönemine 8 Ekim'de başlayacak okulda, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T13:58+0300

2022-10-05T13:58+0300

2022-10-05T13:58+0300

politika

devlet bahçeli

ders

okul

siyaset

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MHP'nin 'Siyaset ve Liderlik Okulu'nun yeni eğitim döneminde ilk dersi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.Bahçeli'nin katılımıyla 8 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk, Türk dış politikası, insan hakları, siyaset sosyolojisi, liderlik, yazılı-görsel sosyal medya analizi, Türkiye ve dünya ekonomileri, dil ve hitabet, diksiyon, Türk toplum yapısı, teşkilatlanma ve propaganda konularında dersler alacak.18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.'Liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini istiyoruz'MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, programın amacının, Türkiye'de siyaset kurumunun her kademesinde hızla değişen dünyanın şartlarına hızla ayak uydurabilecek, milletin taleplerini yine milletin değerleriyle örtüştürerek somut politikalar üretebilecek kadrolar hazırlamak olduğunu söyledi.Kılıç, MHP lideri Bahçeli'nin 'Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez' olarak nitelediği okulda, bugüne kadar 584 öğrenciye çok farklı alanlarda dersler verildiğini ifade etti.Eğitime 23-40 yaş arası lisans mezunu herkesin başvurabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

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devlet bahçeli, ders, okul, siyaset