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https://sputniknews.com.tr/20221005/meteoroloji-genel-mudurlugu-36-sozlesmeli-personel-alacak-1061972827.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T06:58+0300
2022-10-05T06:58+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
işe alım
sözleşmeli personel
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.Başvurular 51-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer bilgiler "www.mgm.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, işe alım, sözleşmeli personel
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, işe alım, sözleşmeli personel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 sözleşmeli personel alacak

06:58 05.10.2022
© AAmeteoroloji genel müdürlüğü binası
meteoroloji genel müdürlüğü binası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere 36 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
Başvurular 51-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer bilgiler "www.mgm.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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