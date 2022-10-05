Mersin'de yanan ormanlara 450 milyon kızılçam tohumu ekilecek

© İHA Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, "Gençleştirme sahalarımız ve maalesef bizi üzen orman yangınlarında ihtiyaç duyulan tohum takviyesi sağlamak için kızılçam tohumu üretimi yapıyoruz. Bu kızılçam kozalaklarımızı tohum için öngördüğümüz alanlardan temin ediyoruz. Daha sonra kozalak tohum çıkarma pistleri diye ifade ettiğimiz bu pistlere bunları belirli bir kalınlıkta seriyoruz. Sıcakların artmasıyla birlikte zaman zaman karıştırılarak tohumun karpellerden ayrılması ve dökülmesi işlemini sağlıyoruz. Ardından tohumlar alınarak çuvallara konuluyor ve kullanılacak, tohum takviyesi yapılacak alanlara uygun zamanda transfer edilerek sahada ekimi sağlanıyor. Böylece hem doğal gençleştirme tabi gençleştirme sahalarımız için gerekli olan tohumu temin etmiş oluyoruz, hem de yanan alanlarımızda tohumla ekim yöntemiyle kullanacağımız tohumları temin etmiş oluyoruz" dedi.