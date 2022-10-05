https://sputniknews.com.tr/20221005/lubnanda-bu-kez-parasini-cekemeyen-bir-milletvekili-banka-subesini-basti-1061979266.html

Lübnan'da bu kez parasını çekemeyen bir milletvekili banka şubesini bastı

Lübnan'da bu kez parasını çekemeyen bir milletvekili banka şubesini bastı

Lübnanlı bağımsız, muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan 8 bin 500 dolar mevduatını çekmek için başkent Beyrut'ta özel bir banka şubesini... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T11:51+0300

2022-10-05T11:51+0300

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Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi.Bankaya avukatıyla birlikte giden Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti.Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.'Bir milletvekili olarak değil, sıradan bir vatandaş olarak parasını talep ediyor'Zarazir'e eşlik eden Mudiler Birliği kurucusu Fuad Debs, milletvekilinin sigortasının tam olarak karşılamadığı bir sağlık operasyonu için bankada bulunan parasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Sayın Zarazir son iki gündür parasını istiyordu ancak banka taleplerimize cevap vermedi. Biz de gidip bunu talep etmeye karar verdik. Zarazir bugün bir milletvekili olarak değil, sıradan bir mudi olarak burada parasını talep ediyor" ifadelerini kullandı.Debs ayrıca, "Bir milletvekili olarak ise, vatandaşlar, mudiler ve bankalar için, herkesin lehine olan bir kurtarma planını yürürlüğe koymak için çalışıyor. Ancak bugün, tasarrufları kapana kısılmış normal bir insan olarak burada" diye ekledi.Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınlarıLübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221004/lubnan-bankalar-birligi-mevduat-krizinden-bankalar-degil-devlet-sorumlu-1061966843.html

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