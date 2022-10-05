https://sputniknews.com.tr/20221005/kilicdaroglunun-basortusu-cagrisina-cumhurbaskani-erdogandan-yanit-1062080562.html

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt

İktidar ve muhalefetin karşılıklı vites yükselttiği başörtüsü tartışmaları sürüyor. Enver Aysever, kritik gündemde, mikrofonu dinleyicilere uzattı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye

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yolcu yolunda gerek

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

başörtüsü

chp

tbmm

anayasa

meclis

muhalefet

iktidar

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05102022 - Yolcu Yolunda Gerek 05102022 - Yolcu Yolunda Gerek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı yoğun tartışmalarla sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifine artırarak yanıt verdi. Yasa değişikliği teklifini, muhalefetin, başörtüsünü, seçim malzemesi haline getirme niyeti olarak yorumlayan Erdoğan, muhalefete anayasa değişikliği çağrısı yaparak tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.Erdoğan’ın anayasa teklifi sonrası, Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri, çağrıyı yetersiz bularak, kapsamının genişletilmesi şerhini düşerek destekleme cevabıyla karşılık verdiler.Konuyla ilgili, tüm tarafların çıkışları, dinleyicilerin de katkılarıyla, Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek’te tartışıldı.

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, başörtüsü, chp, tbmm, anayasa, meclis, muhalefet, iktidar, akp, аудио