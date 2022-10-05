https://sputniknews.com.tr/20221005/kilicdaroglunun-basortusu-cagrisina-cumhurbaskani-erdogandan-yanit-1062080562.html
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt
İktidar ve muhalefetin karşılıklı vites yükselttiği başörtüsü tartışmaları sürüyor. Enver Aysever, kritik gündemde, mikrofonu dinleyicilere uzattı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T20:10+0300
2022-10-05T20:10+0300
2022-10-10T15:26+0300
yolcu yolunda gerek
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
başörtüsü
chp
tbmm
anayasa
meclis
muhalefet
iktidar
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05102022 - Yolcu Yolunda Gerek
05102022 - Yolcu Yolunda Gerek
Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı yoğun tartışmalarla sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifine artırarak yanıt verdi. Yasa değişikliği teklifini, muhalefetin, başörtüsünü, seçim malzemesi haline getirme niyeti olarak yorumlayan Erdoğan, muhalefete anayasa değişikliği çağrısı yaparak tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.Erdoğan’ın anayasa teklifi sonrası, Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri, çağrıyı yetersiz bularak, kapsamının genişletilmesi şerhini düşerek destekleme cevabıyla karşılık verdiler.Konuyla ilgili, tüm tarafların çıkışları, dinleyicilerin de katkılarıyla, Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek’te tartışıldı.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, başörtüsü, chp, tbmm, anayasa, meclis, muhalefet, iktidar, akp, аудио
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, başörtüsü, chp, tbmm, anayasa, meclis, muhalefet, iktidar, akp, аудио
Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt
20:10 05.10.2022 (güncellendi: 15:26 10.10.2022) Abone ol
İktidar ve muhalefetin karşılıklı vites yükselttiği başörtüsü tartışmaları sürüyor. Enver Aysever, kritik gündemde, mikrofonu dinleyicilere uzattı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı yoğun tartışmalarla sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başörtüsü teklifine artırarak yanıt verdi. Yasa değişikliği teklifini, muhalefetin, başörtüsünü, seçim malzemesi haline getirme niyeti olarak yorumlayan Erdoğan, muhalefete anayasa değişikliği çağrısı yaparak tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.
Erdoğan’ın anayasa teklifi sonrası, Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticileri, çağrıyı yetersiz bularak, kapsamının genişletilmesi şerhini düşerek destekleme cevabıyla karşılık verdiler.
Konuyla ilgili, tüm tarafların çıkışları, dinleyicilerin de katkılarıyla, Enver Aysever’le Yolcu Yolunda Gerek’te tartışıldı.