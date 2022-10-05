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https://sputniknews.com.tr/20221005/kilicdaroglu-cumhurbaskani-erdogana-50-bin-lira-manevi-tazminat-odeyecek-1061990653.html
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava kapsamında Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:15+0300
2022-10-05T15:15+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
recep tayyip erdoğan
manevi tazminat
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Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı.Duruşmada, avukat Keysan, reddihakim talebinde bulunduğu dilekçesini dava dosyasına sundu. Keysan, "Delillerimizin toplanmaması nedeniyle mahkeme hakiminin nesnel davranamayacağı yönünde tam bir inanç oluşmuştur, reddihakim prosedürü işletilsin" ifadelerini kullandı.Söz alan avukat Aydın, reddihakim talebinin, davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını talep etti.Reddihakim talebinin ‘davayı açıkça uzatmaya yönelik’ olduğunu belirten mahkeme, talebi reddederek, taraflara son beyanları için söz verdi.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hüseyin Aydın, "Davalının dava konusu açıklamasında 'aynı ihalenin üç kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı' hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır" diye konuştu.Aydın, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.Avukat Keysan da reddihakim dilekçesinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Müvekkilinin beyanlarının ifade özgünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Keysan, davanın reddini talep etti.Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak 2022'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220609/cumhurbaskani-erdogan-kilicdarogluna-actigi-tazminat-davasini-kaybetti-1057180278.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, manevi tazminat
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, manevi tazminat

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek

15:15 05.10.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava kapsamında Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı.
Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı.
Duruşmada, avukat Keysan, reddihakim talebinde bulunduğu dilekçesini dava dosyasına sundu. Keysan, "Delillerimizin toplanmaması nedeniyle mahkeme hakiminin nesnel davranamayacağı yönünde tam bir inanç oluşmuştur, reddihakim prosedürü işletilsin" ifadelerini kullandı.
Söz alan avukat Aydın, reddihakim talebinin, davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını talep etti.
Reddihakim talebinin ‘davayı açıkça uzatmaya yönelik’ olduğunu belirten mahkeme, talebi reddederek, taraflara son beyanları için söz verdi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade eden Hüseyin Aydın, "Davalının dava konusu açıklamasında 'aynı ihalenin üç kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı' hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır" diye konuştu.
Aydın, davanın kabulüne karar verilmesini istedi.
Avukat Keysan da reddihakim dilekçesinin geri çevrilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu. Müvekkilinin beyanlarının ifade özgünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Keysan, davanın reddini talep etti.
Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak 2022'deki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
POLİTİKA
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun birbirleri hakkında açtığı 3 farklı tazminat davası sonuçlandı
9 Haziran , 10:59
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