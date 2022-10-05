https://sputniknews.com.tr/20221005/kamu-iscilerinin-gunluk-yemek-yardimi-net-55-liraya-yukseltildi-1061987174.html

Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi

Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi

TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalanan protokolle kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T14:07+0300

2022-10-05T14:07+0300

2022-10-05T14:07+0300

ekonomi

ekonomi

kamu

işçi

ergün atalay

vedat bilgin

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Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildiMevcutta brüt 28.66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.

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ekonomi, kamu, işçi, ergün atalay, vedat bilgin