https://sputniknews.com.tr/20221005/kamu-iscilerinin-gunluk-yemek-yardimi-net-55-liraya-yukseltildi-1061987174.html
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalanan protokolle kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T14:07+0300
2022-10-05T14:07+0300
2022-10-05T14:07+0300
ekonomi
ekonomi
kamu
işçi
ergün atalay
vedat bilgin
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Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildiMevcutta brüt 28.66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.
https://sputniknews.com.tr/20220708/calisanlarin-yemek-ve-yol-ucreti-artirildi-1058468054.html
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ekonomi, kamu, işçi, ergün atalay, vedat bilgin
ekonomi, kamu, işçi, ergün atalay, vedat bilgin
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
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TÜRK-İŞ ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalanan protokolle kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi.
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi
Mevcutta brüt 28.66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.
Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.