https://sputniknews.com.tr/20221005/kabilde-talibanin-icisleri-bakanliginda-patlama--1061991046.html

Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama

Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama

Afganistan'da Taliban, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir camide, yetkililer ve ziyaretçiler namaz kılarken patlama medyana geldiğini açıkladı. Ölü ya da... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T15:29+0300

2022-10-05T15:29+0300

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afganistan

taliban

patlama

cami

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü.

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