https://sputniknews.com.tr/20221005/kabilde-talibanin-icisleri-bakanliginda-patlama--1061991046.html
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama
Afganistan'da Taliban, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir camide, yetkililer ve ziyaretçiler namaz kılarken patlama medyana geldiğini açıkladı. Ölü ya da... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:29+0300
2022-10-05T15:29+0300
2022-10-05T15:38+0300
afganistan
taliban
patlama
cami
dünya
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220930/kabildeki-sii-bolgesinde-intihar-saldirisi-19-kisi-oldu-27-yarali-1061786693.html
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afganistan, taliban, patlama, cami
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama
15:29 05.10.2022 (güncellendi: 15:38 05.10.2022) Abone ol
Afganistan'da Taliban, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir camide, yetkililer ve ziyaretçiler namaz kılarken patlama medyana geldiğini açıkladı. Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bilgi yok.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, olayın araştırıldığını aktardı.
İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü.