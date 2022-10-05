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https://sputniknews.com.tr/20221005/kabilde-talibanin-icisleri-bakanliginda-patlama--1061991046.html
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama
Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama
Afganistan'da Taliban, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir camide, yetkililer ve ziyaretçiler namaz kılarken patlama medyana geldiğini açıkladı. Ölü ya da... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T15:29+0300
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afganistan
taliban
patlama
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, olayın araştırıldığını aktardı. İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220930/kabildeki-sii-bolgesinde-intihar-saldirisi-19-kisi-oldu-27-yarali-1061786693.html
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afganistan, taliban, patlama, cami
afganistan, taliban, patlama, cami

Kabil'de Taliban'ın İçişleri Bakanlığı'nda patlama

15:29 05.10.2022 (güncellendi: 15:38 05.10.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARAfganistan- Taliban
Afganistan- Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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Afganistan'da Taliban, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bir camide, yetkililer ve ziyaretçiler namaz kılarken patlama medyana geldiğini açıkladı. Ölü ya da yaralı olup olmadığına dair henüz bilgi yok.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde bulunan camide, öğle namazı sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, olayın araştırıldığını aktardı.
İçişleri Bakanlığı'nın girişleri, güvenlik önlemleri alan Taliban güçlerince kapatılırken basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Kabil'de, cuma günü, Şii Hazaraların yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde bir eğitim kurumunda meydana gelen patlamada 46'sı genç kız öğrenci olmak üzere 53 kişi ölmüştü.
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir Şii mahallede yer alan eğitim merkezine yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
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