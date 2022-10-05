İYİ Parti'den 'Zampiyonlar Ligi' videosu: 'Sandığı getirin'
© Fotoğraf : İYİ PartiİYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği videoyla hükümete çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma "Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!" notu düşüldü.
© Fotoğraf : İYİ Parti
İYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği videoyla hükümete çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma "Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!" notu düşüldü.
İYİ Parti, resmi sosyal medya hesaplarında, yapılan zamları konu edinen 'Zampiyonlar Ligi' başlıklı video yayınladı.
Partinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Işıltılı kadroların alışkanlık hâline getirdiği tasarruf tavsiyeleri göz doldurmaya devam ediyor… Zampiyonu iyi oyunun değil, ışıltılı yönetimin belirlediği bu lige bir tavsiye de biz veriyoruz; elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!"
Işıltılı kadroların alışkanlık hâline getirdiği tasarruf tavsiyeleri göz doldurmaya devam ediyor...— İYİ Parti (@iyiparti) October 4, 2022
Zampiyonu iyi oyunun değil, ışıltılı yönetimin belirlediği bu lige bir tavsiye de biz veriyoruz;
Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin! pic.twitter.com/s9TimJ7UjV
1 Haziran , 07:12