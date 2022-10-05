İYİ Parti'den 'Zampiyonlar Ligi' videosu: 'Sandığı getirin'

Işıltılı kadroların alışkanlık hâline getirdiği tasarruf tavsiyeleri göz doldurmaya devam ediyor...



Zampiyonu iyi oyunun değil, ışıltılı yönetimin belirlediği bu lige bir tavsiye de biz veriyoruz;



Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin! pic.twitter.com/s9TimJ7UjV