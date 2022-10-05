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İYİ Parti'den 'Zampiyonlar Ligi' videosu: 'Sandığı getirin'
İYİ Parti'den 'Zampiyonlar Ligi' videosu: 'Sandığı getirin'
İYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği videoyla hükümete çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma "Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T01:44+0300
2022-10-05T01:44+0300
politika
iyi parti
video
zam
lig
eleştiri
hükümet
millet ittifakı
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İYİ Parti, resmi sosyal medya hesaplarında, yapılan zamları konu edinen 'Zampiyonlar Ligi' başlıklı video yayınladı.Partinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220601/iyi-partiden-siginmacilara-donus-haritasi-1056869722.html
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iyi parti, video, zam, lig, eleştiri, hükümet, millet ittifakı
iyi parti, video, zam, lig, eleştiri, hükümet, millet ittifakı

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar Ligi' videosu: 'Sandığı getirin'

01:44 05.10.2022
© Fotoğraf : İYİ PartiİYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği videoyla hükümete çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma "Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!" notu düşüldü.
İYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği videoyla hükümete çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin! notu düşüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Fotoğraf : İYİ Parti
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İYİ Parti, yapılan zamları eleştirdiği videoyla hükümete çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma "Elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!" notu düşüldü.
İYİ Parti, resmi sosyal medya hesaplarında, yapılan zamları konu edinen 'Zampiyonlar Ligi' başlıklı video yayınladı.
Partinin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Işıltılı kadroların alışkanlık hâline getirdiği tasarruf tavsiyeleri göz doldurmaya devam ediyor… Zampiyonu iyi oyunun değil, ışıltılı yönetimin belirlediği bu lige bir tavsiye de biz veriyoruz; elinizi korkak alıştırmayın, sandığı getirin!"
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
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