https://sputniknews.com.tr/20221005/isvecin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1061996124.html
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T17:07+0300
2022-10-05T17:07+0300
2022-10-05T17:23+0300
politika
türkiye
isveç
dışişleri bakanlığı
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Türkiye, İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/disislerinden-erdogan-ile-ilgili-sozlere-kinama-1061666673.html
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türkiye, isveç, dışişleri bakanlığı
türkiye, isveç, dışişleri bakanlığı
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
17:07 05.10.2022 (güncellendi: 17:23 05.10.2022) Abone ol
İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İsveç Büyükelçisi Herrström'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Türkiye, İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.
Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.