https://sputniknews.com.tr/20221005/isvecin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1061996124.html

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri... 05.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-05T17:07+0300

2022-10-05T17:07+0300

2022-10-05T17:23+0300

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Türkiye, İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/disislerinden-erdogan-ile-ilgili-sozlere-kinama-1061666673.html

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